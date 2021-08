Joven tiktoker pierde la vida aplastado por su propio carro

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Timothy Isaiah Hall, el conocido tiktoker Timbo the Redneck, murió a los 18 años luego de sufrir un grave accidente cerca de su casa en Florida.



La madre del popular joven escribió a través de sus redes sociales un sentido mensaje a sus más de 200,000 seguidores.



"No hará más videos, no más videos en absoluto. Mi hijo tuvo un accidente ayer y no lo superó", escribió.



Agregó: "Quiero agradecer a todos los fans que tuvo. Amaba TikTok y simplemente creía en todos los fanáticos y en todos los que lo apoyaban. Significó mucho para él. A veces no me escuchaba, el decía: "Tengo que hacer esto en TikTok".

El cuñado de Timbo the Redneck fue el que reveló detalles del fatal accidente. En el video publicado en YouTube comentó que el joven salió disparado de su camioneta mientras intentaba hacer donas (conducir en círculos a toda velocidad).



"Falleció este sábado en un accidente de camioneta con su novia, Kori (Williams), en el patio delantero de la casa de su amigo Jay", dijo.



Añadió: "Estaba haciendo donas en el patio delantero de la casa de JD (un amigo). La camioneta se volcó y él salió volando por la ventana del lado del conductor y la camioneta le cayó encima".



Timbo era conocido por compartir en Tik Tok sus hobbies como la pesca o las piruetas que hacía con su camioneta.