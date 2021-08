Mujer de Cristiano Ronaldo y sus hijas son fanáticas de Pasión de Gavilanes

TURÍN, ITALIA.- Pasión de Gavilanes ha sido una de las telenovelas más populares de las últimas décadas y desde que llegó a Netflix volvió a causar furor poniéndola en tendencia.



Una de las famosas que se dejó atrapar por el melodrama, que trata sobre la venganza de los hermanos Reyes, es Georgina Rodríguez, novia del astro del fútbol Cristiano Ronaldo.



Y es que según compartió la guapa modelo, hasta sus hijas se han dejado llevar y son fieles a la telenovela que se transmitió por primera vez en 2003.



"Recurrir a Pasión de Gavilanes para que se queden sentadas es de guapas", escribió Rodríguez mientras muestra a las pequeña Alana y Eva distraídas viendo el televisor.

Método “Pasión de gavilanes”: así tranquiliza Georgina Rodríguez a las hijas de Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/8ly7DNouIk — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 2, 2021

El video se volvió viral rápidamente por lo que uno de los tres hermanos Reyes respondió en sus redes sociales.

Fue Michel Brown, el actor que dio vida a Franco Reyes, el que hizo eco del video y bromeó: “Me avisas Cristiano y el domingo hacemos un asado”.

Segunda temporada

Hace unas semanas se conoció que tras el éxito que tuvo la telenovela en su retransmisión se hicieron planes que grabar una segunda temporada, a la que varios de los actores han dicho no.



Uno de los primeros en negarse a participar fue Michel Brown. También las actrices que interpretaron a Pepita Ronderos y Libia Reyes o Ruth Uribe, Lady Noriega y Ana Lucía Domínguez, respectivamente, han confirmado que no estarán.

Lorena Meritano, por su parte, y quien le dio vida a la villana de la historia, Dinora Rosales, aseguró que no había recibido ningún llamado hasta el momento para participar en las grabaciones.



Danna García, quien encarnó a Norma, una de las hermanas Elizondo, aseguró que aunque había tenido alguna charla con Telemundo no ha vuelto a recibir comunicados, por lo que asumió que no hará parte de la continuación de la historia.