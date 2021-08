Novia de Sammy Pérez desmiente a Eugenio Derbez: "No lo abandoné"

COLIMA, MÉXICO.- La viuda del comediante Sammy Pérez, Zuleika Garza, reapareció varios días después de que el actor mexicano falleciera por complicaciones de covid-19 y tras los señalamientos de su familia y de Eugenio Derbez de haberlo abandonado.



Fue a través del programa "Es Show" que la esposa de Sammy desmintió las declaraciones del productor mexicano al decir que lo abandonó en el hospital, y aseguró que permaneció callada porque se contagio de covid y le pidieron que se aislara.



Asimismo, confesó que tiene pruebas de que entregó toda la información de las cuentas bancarias de Sammy a sus sobrinos.

VIDEO: La emotiva despedida a Sammy Pérez en hospital donde falleció



“Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy, no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas, que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor”, manifestó Garza.



Explicó que ella no entregó la documentación personalmente porque los médicos no le daban permiso de abandonar su aislamiento.



En las imágenes se ve a un hombre con gorra y cubrebocas, quien se presume es el sobrino de Sammy, quien fue el que recibió, revisó y aceptó las tarjetas.

Sobre Eugenio Derbez informó que es mentira que enviara a un equipo para conocer la situación de Sammy y que él solo se enteraba por lo que ella y la familia le informaban sobre su estado de salud. Además aseguró que no lo conoce.



Zuleika dijo que salió a hablar al respecto porque le están dañando a su familia. “Si estoy diciendo todo y dando la cara, es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo un hijo de 8 y una hija de 16, tengo a mi padre enfermo de diabetes”, comentó.



Afirmó que ayudó a Sammy en todo lo que pudo y con los pocos recursos que ella tiene. Garza dijo que los sobrinos de su esposo y el representante querían que ella cubriera todos los gastos.

De igual forma, reveló que una persona la ha estado amenazando, e incluso investigaron la dirección en la que vive su madre, por lo que informó que en caso de pasarle algo a ella o a su familia, hace responsable a todas las personas que han dicho mentiras sobre ella.