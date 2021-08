Pedro Troglio: "Me interesa lo que diga mi familia y el Olimpia, no lo que diga Diego Vázquez"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Olimpia regresó a Honduras luego de haber culminado su gira de partidos amistosos en Estados Unidos con un polémico clásico nacional disputado ante Motagua, el cual quedó marcado por los inicdentes que se dieron dentro y fuera de la cancha.



Uno de los protagonistas en este polémico encuentro fue el entrenador de los leones, Pedro Troglio, quien a su regreso al país se refirió a lo ocurrido y tuvo tiempo para responderle a Diego Vázquez, quien lo acusó de haber desatado el zafarrancho entre ambos equipos en el Red Bull Arena.

"Hace 40 años que me dedico a esto, jugué un Mundial y soy incapaz de generar un golpe dentro de un campo de juego. Solamente que la persona que nos gritó un gol en la cara no era un aficionado", comenzó relatando Troglio.



El estratega de los albos comentó que no quería entrar en polémica con su compatriota por lo sucedido el domingo, sin embargo mencionó que al entrenador del Motagua le gustan este tipo de controversias.



"Lo único que hicimos fue recriminarle, no le pegaría a nadie y en mi vida le pegué ni participé en ninguna pelea en los campos de juego. Lo que dijo no me interesa, él está acostumbrado a pelear".



Finalmente, Pedro Troglio tuvo unas palabras para su compañero de profesión, reiterándole que quiere dejar toda esta polémica a un lado: "Me interesa lo que diga mi familia y el Olimpia, no lo que diga Diego Vázquez".

