Menor denuncia que agentes de la Policía abusaron de ella en El Ocotillo

CORTÉS, HONDURAS.- Una batalla campal se vivió durante la noche del martes cuando los vecinos de El Ocotillo se enfrentaron con los agentes de la Policía Nacional luego que una menor de 16 años de edad denunciara que fue abusada por dos uniformados.



La madre de la menor relató que la adolescente, de 16 años, andaba comprando comida cuando ocurrió el abominable hecho.



"Mi hermana le había dado 10 lempiras a mi hija para que comprara una baleada y ella se fue pero ya no había, entonces cuando venía subiendo los policías la agarraron y la metieron a la posta", asegura la acongonjada señora.

Los agentes estaban encapuchados, según cuenta la hondureña, y mientras estaban realizando el abuso amenazaron a la menor y le dijeron que no fuera a decir nada porque la iban a matar.



"Ella anda un chupete y un golpe en la boca, después de que la violaron la bañaron....yo trabajo y ya no puedo confiar (en los policías)", dijo.

Batalla campal

Ante la denuncia del abuso, los vecinos de El Ocotillo llegaron hasta la posta y comenzaron a pedir la salida de los agentes que habrían realizado el abuso contra la menor.



"Es un problema grave que estamos viviendo en El Ocotillo en el cual hemos dicho que no vamos a permitir más abusos", djo uno de los líderes de la comunidad ya que al parecer no es la primera denuncia en contra de los elementos policiales.

Cuando los pobladores llegaron hasta la posta los agentes salieron a responder y fue entonces que inició la lucha. Gases lacrimógenos y piedras se podían ver en esta batalla que no dejó personas heridas, pero si afectados a muchos niños y adultos mayores por el gas.



Por su parte, la Policía aseguró que si se realizó la denuncia se llevará a cabo la respectiva investigación del caso.

La mañana de este miércoles, la posta policial amaneció resguardada por agentes especiales ante la amenaza de más protestas.