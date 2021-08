Vacunación masiva, única solución para llegar a meta lo antes posible

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El primer “Vacunatón” realizado en Francisco Morazán permitió que Honduras alcanzara los dos millones de inmunizados con al menos una dosis, pero también dejó varias lecciones que se deben tomar en cuenta si se quiere vacunar contra covid-19 a toda la población meta lo antes posible.

La primera lección, que la Secretaría de Salud celebró hasta con música en vivo, fue lograr la cifra récord de 126,149 hondureños inmunizados en menos de 48 horas.

La maratónica jornada del sábado y domingo anterior permitió que en promedio se inoculara a 63 mil personas cada día, lo que significa que si la Secretaría de Salud sigue trabajando a ese ritmo “Honduras podría estar inmunizada contra el covid en diciembre”, según proyecciones de la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus también realizó una proyección pero con las cifras acumuladas, es decir, las 2.1 millones de dosis aplicadas hasta el pasado 2 de agosto.

Si tomamos en cuenta la población meta (7.1 millones de hondureños, al incluir embarazadas), entre los vacunados, observamos que todavía hay unas cinco millones de personas sin recibir ningún inoculante.

Ahora, si vemos quiénes recibieron una dosis y cuántos hondureños ya lograron completar el esquema, estamos más cerca de que esos 7.1 millones reciban la primera vacuna anticovid a que tengan las dos.

Los análisis de este rotativo muestran que el 25.4% de la población elegible tiene una dosis y, al seguir con ese ritmo de vacunación (promedio de 50 mil personas diarias), en 3.5 meses (inicios de diciembre) el 100% tendría el primer inoculante.

En cambio, con la segunda dosis se necesitarían tres meses más (hasta marzo de 2022) para completar el esquema. Esas cifras son completamente hipotéticas, ya que todo depende de las vacunas que se reciban y las jornadas que programe Salud el resto del año.

El único dato exacto hasta la fecha es el de 2,108,280 hondureños vacunados con al menos una dosis, un poco más de 126 mil de ellos en el “Vacunatón” del fin de semana en Francisco Morazán.

La Secretaría de Salud pidió apoyo a estudiantes del área de la salud para inmunizar a la población. Foto: El Heraldo



Almacenamiento

De acuerdo con el epidemiólogo Manuel Sierra, esa cifra de inoculados deja otras tres grandes lecciones que se deben implementar o mantener, sobre todo cuando el presidente Juan Orlando Hernández anunció un segundo “Vacunatón” para el fin de semana próximo.

Lo primero es que con vacunas disponibles la gente acude a los centros de inmunización.

“Eso de estar escondiendo la vacuna, de que hoy sale un grupito, no funciona... la gente acude, de eso no hay duda”, afirmó Sierra, refiriéndose a los miles de hondureños que llegaron desde la madrugada del sábado a los diferentes puntos de inoculación.

El experto recalcó que Honduras disponía de más de un millón de dosis que habían llegado por donaciones o compras directas a la farmacéutica Pfizer, lo que —por fin— hizo posible las exigencias que el personal de salud venía mencionando desde inicios de 2021: iniciar con la vacunación masiva.

Ahora el reto es mantener dosis anticovid en almacenamiento.

La semana anterior, la ministra de Salud adelantó que a partir de este mes esperan recibir no menos de un millón de vacunas mensuales.

El jefe de Unidad Metropolitana de Salud, Harry Bock, comentó que en las próximas semanas esperan más vacunas de Pfizer y Moderna, mismas que serían aplicadas a mujeres embarazadas, como parte de la sexta jornada de vacunación.

Salud prometió que a partir de este mes llegarían no menos de un millón de vacunas anticovid mensuales. Foto: El Heraldo

Apoyo

A finales de julio se conoció que más de 2,000 trabajadores de la salud serían contratados para la sexta campaña de inmunización. Semanas después Salud informó que unos 3,000 estudiantes se sumarían a las jornadas.

En el “Vacunatón” se observó a un nutrido grupo de universitarios, voluntarios y hasta miembros de las Fuerzas Armadas aplicando dosis.

“La Sesal solita no puede, necesita apoyo de otros sectores”, mencionó Sierra, al hablar sobre la segunda lección que dejó la extensa jornada.

“Ellos (la Secretaría de Salud) están acostumbrados a la vacunación tradicional, pero esta es una vacunación masiva, de guerra”, sostuvo, refiriéndose a la lucha que realizan los trabajadores en la primera línea para contener la enfermedad.

Sobre la tercera y última lección, el experto sugirió a la Secretaría de Salud mejorar el sistema de información, es decir, mantener el sistema de digitalización de vacunados actualizado.

La preocupación del galeno se debe a que en la jornada de vacunación de Francisco Morazán logró identificar casos en los que las personas no llevaban ni siquiera la identidad, pero eran vacunadas.

“Yo le preguntaba a gente que estaba haciendo fila allí y algunos andaban vacunados con Sputnik (vacuna que Honduras solo ha aplicado el componente A, pero todavía no recibe el B) y ahorita la normativa es que no se puede cruzar, pero como no hay un sistema real...”, denunció.

A finales de julio el doctor Hugo Fiallos alertó que en el país posiblemente se estaban cruzando vacunas sin autorización oficial o estudios que avalaran la funcionalidad contra el virus. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) comenzará en las próximas semanas investigaciones para cruzar la vacuna Sputnik V con dosis de Pfizer o Moderna, debido a que se desconoce cuándo llegarán esas dosis al país.

Sierra resumió que estos incidentes se pueden evitar con un sistema de información actualizado, ya que eso permitiría revisar en un computador o celular el nombre del beneficiario, edad, lugar en el que se vacunó y la dosis que recibió (si es de Moderna, Pfizer, AstraZeneca o Sputnik V).

El país requiere acelerar lo más que pueda la inmunización debido al colapso de triajes, clínicas y hospitales por el covid-19. Foto: El Heraldo



