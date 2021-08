¿Las vacunas contra el covid-19 contienen grafeno?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias personas han denunciado que en las vacunas contra el covid-19 les inyectan nanopartículas o un chip de grafeno para controlar las mentes de los ciudadanos.

Los rumores surgieron en junio a raíz de un estudio que publicó un profesor de la Universidad de Almería en el que demuestra la presencia de grafeno en la vacuna de Pfizer. La misma universidad dijo que se desconoce la muestra.

Me acaban de decir un chavo que la vacuna de COVID contiene grafeno y que por eso no se quiere vacunar ?????? — Gabriela (@GabsPolancoo) July 29, 2021



El grafeno, tal como se le conoce hoy en día, es una sustancia descubierta en el 2004 por dos científicos rusos llamados Andréy Geim y Konstantín Novosiólov. Gracias a este descubrimiento ganaron el premio Nobel de Física en el 2010.

Se trata de un material transparente formado por una agrupación de átomos de carbono que se obtienen a partir del carbón; además tiene una forma hexagonal parecida a un panal de abejas.

Entre sus características más importantes se perfilan la alta resistencia, dureza, elasticidad, flexibilidad, electricidad a partir de luz solar y las bacterias no pueden crecer en él.

Como es un descubrimiento relativamente nuevo, su uso aún es investigado, pero por el momento es más utilizado en áreas industriales y electrónicas.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO investigó y analizó si las vacunas realmente contienen grafeno.

¿Qué contienen las vacunas?

La Organización Mundial de la Salud explica: “Como se hace con todas las vacunas, las que se desarrollan contra la covid-19 pasan por un proceso riguroso de varias fases que incluye, por ejemplo, la realización de amplios ensayos clínicos con decenas de miles de personas’’.

“Estos ensayos están específicamente diseñados para detectar cualquier efecto secundario u otros problemas’’, subraya.

Para desarrolar una vacuna se utiliza tecnología y componentes diferentes.

Por un lado, están las vacunas ARN mensajero, como la de Pfizer y la de Moderna, que cuando son aplicadas a las personas enseñan a sus células a producir una proteína (llamada Espiga S) que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de sus organismos, lo que desarrolla anticuerpos y los protege cuando el virus regresa.

Por otro lado, están las vacunas de vectores víricos -como la Sputnik V y la AstraZeneca-, que contienen una versión modificada de covid-19 en otro virus llamado vector viral.

Cuando el vector ingresa a las células dentro del organismo brinda instrucciones a las células para hacer copias de la proteína S que hace que se desarrollen los anticuerpos que ayudan a combatir el covid-19.

Ninguna de las cuatro vacunas que se aplican en Honduras -Moderna, AstraZeneca, Sputnik y Pfizer- contienen grafeno o algún tipo de metal pesado, según la ficha técnica.

Estas fichas son públicas y se pueden consultar en la página oficial de la OMS, OPS, EMA y otras instituciones.

Igualmente, el científico Diego Peña le dijo a la AFP en mayo que el grafeno no es soluble, es decir no se disuelve, por eso no podría incluirse en las vacunas contra covid.

“Si hubiese grafeno, las vacunas serían suspensiones de color oscuro”, enfatizó.

Desde otro punto de vista, en el 2018 un artículo del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de España informa que el grafeno podría ser aplicado en nuestro cuerpo sin recibir rechazo, pero antes los científicos deben comprender cómo interactúa con las células inmunitarias que protegen el organismo humano de intrusos.

De igual forma, la química, investigadora y divulgadora científica española Deborah García Bello explica en Twitter que no habría ningún problema si un medicamento tuviera grafeno.

Las vacunas no contienen grafeno.

Dentro hilo ? pic.twitter.com/2gFRHOQ58C — Deborah García Bello (@deborahciencia) July 3, 2021

Hasta el momento el grafeno es utilizado en el marco de la pandemia para la realización de un nuevo dispositivo que detectará el coronavirus que causa la covid-19. Científicos de la Universidad de Granada (UGR) empezaron a trabajar en el 2020 en esta tecnología.

Los investigadores pertenecen al Laboratorio de Nanoelectrónica, Grafeno y Materiales Bidimensionales, en colaboración con el Grupo de Bioquímica y Parasitología Molecular del profesor Antonio Osuna y el de Bioconjugación que dirige Francisco Santoyo.

Se trata de un dispositivo portátil, autónomo, de fácil manejo y alta sensibilidad, para diagnóstico precoz y seguimiento de la enfermedad, basado en una matriz de biosensores de grafeno que detecta y cuantifica los anticuerpos desarrollados por el paciente en contacto con el virus.

¿De dónde surge que el grafeno está en vacunas anticovid?

Todo comenzó el pasado mes de abril cuando la agencia canadiense Health Canada publicó un comunicado sobre el riesgo del grafeno en las mascarillas del fabricante Shandong Shenquan, distribuida por Amevisa S.A.U.

En la publicación se decía que las partículas de grafeno inhaladas tenían “cierto potencial para causar toxicidad pulmonar temprana en animales, aunque por el momento se desconocen los riesgos para la salud en el caso de las personas’’.

Pronto España decidió suspender la utilización de mascarilla quirúrgica IIR, desechable de grafeno y biomasa, del fabricante chino Shandong Shengquan.

Sin embargo, el pasado 13 julio Health Canada actualizó las recomendaciones y explica “la revisión encontró que las partículas de grafeno de biomasa no se desprenden de estas máscaras en cantidades que probablemente causen efectos adversos en los pulmones’’.

“Dada la evidencia que respalda la seguridad y eficacia de estos productos, Health Canada está permitiendo que se reanude la venta de los cuatro modelos de mascarillas de Shandong Shengquan New Materials Co.Ltd’’, comunicó la agencia.

En junio también se comentaba de un supuesto estudio realizado por la Universidad de Almería en el que se demuestra la presencia de grafeno en la vacuna contra la covid-19 de Pfizer.

El documento está firmado por Pablo Campra, doctor en Ciencias Químicas, y en el mismo hay un aviso que dice “los resultados y conclusiones de este informe no implican posición institucional alguna de la Universidad de Almería”.

A través de un tweet en su cuenta oficial, la Universidad de Almería aclaró que el informe no es oficial y como lo dice el mismo documento fue realizado por un profesor de dicha institución, además que se tomó una muestra de origen desconocido.

?Comunicado de la Universidad de Almería en relación con las falsas informaciones difundidas en algunas redes sociales y blogs. pic.twitter.com/Rx6ayF35eI — Universidad de Almería (@ualmeria) July 2, 2021

A principios de julio igualmente circulaba un vídeo en el cual los científicos Andreas Kalcker y el doctor Eduardo Insignares aseguran que todas las vacunas contra la covid-19 que se están aplicando contienen óxido de grafeno.

Investigaciones del equipo científico del Dr. alemán Andreas Kalcker, confirman la evidencia de la presencia de "óxido de grafeno", en los engendros inyectables contra el COVID. Por tanto, vienen a refrendar otros tantos estudios, que culminan con los mismos resultados. ??????? pic.twitter.com/SnmdwsenCH — Víctor Zurita ?? (@Viczuri) July 23, 2021

Asimismo, mencionan que el grafeno en las vacunas supuestamente estaría interfiriendo con los campos electromagnéticos del cuerpo, algo que se habría patentado en un estudio de Shangai.

No obstante, dicho estudio al que se refieren, llamado Vacuna recombinante de nano coronavirus que toma óxido de grafeno como portador, corresponde a una vacuna experimental aplicada solamente a ratones, no se ha estudiado en humanos.

La investigación fue solicitada en el 2020 por el Centro Nacional de Investigación en Ingeniería de Nanotecnología (NERCN, por sus siglas en inglés).

La vacuna fue llamada GOCR y fue realizada a partir de la mezcla de tres componentes: El dominio de unión al receptor (RBD), mediante el cual la proteína del virus se abre paso a las células humanas, el adyuvante CpG, que son sustancias o procedimientos que incorporados al antígeno o inyectados simultáneamente con él, hacen más efectiva la respuesta inmune y finalmente una solución de portadores de óxido de grafeno.

Conclusiones:

Ninguna de las cuatro vacunas que se están aplicando en Honduras -Moderna, AstraZeneca, Sputnik y Pfizer- contienen grafeno o algún tipo de metal pesado, según la ficha técnica.



Como el grafeno es una sustancia relativamente nueva, descubierta en el 2004, todavía no se ha experimentado lo suficiente con ella en campos como las vacunas.



Sí hay un estudio realizado por una universidad en Shangai, China, de una vacuna contra covid que contiene grafeno pero fue probada en ratones, en humanos aún no hay ensayos.



Como lo dice la Organización Mundial de la Salud las vacunas pasan por un “proceso riguroso de varias fases que incluye, por ejemplo, la realización de amplios ensayos clínicos con decenas de miles de personas”. En el caso del grafeno no hay hasta el momento ningún ensayo para humanos que lo incluya en vacunas contra covid.



Por consiguiente, este medio califica la aseveración de los usuarios sobre que las vacunas contienen grafeno como Falsa.