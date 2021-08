Javier Portillo culpa a Motagua por zafarrancho: "Nos vinieron a celebrar el gol a la cara"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Olimpia retornó a Tegucigalpa tras su gira internacional por Estados Unidos, donde se enfrentó al Blue Star en United y luego un doble partido ante Motagua en Charlotte y Nueva Jersey donde en este último duelo disputado en el Red Bull Arena las cosas se salieron de control entre futbolistas y luego aficionados, desatando un penoso zafarrancho.



El veterano, Javier Portillo, a su llegada relató lo ocurrido el domingo y señala que todo fue provocado por el cuadro azul, pues dijo que al abrir el marcador se fueron a celebrar cerca de la banca olimpista, algo que elevó los ánimos.



"Fue una gira buena, tratamos de mejorar y sabíamos que veníamos de una pretemporaba bastante fuerte, pero ya estamos listos para el inicio del torneo y ahora a pensar en el cuarto título consecutivo'', inició en su discurso.



Consultado sobre enfrentamiento entre ambos planteles durante el partido, el 'Pulgarcito' dijo que ''eso nos deja cosas que no solo en Honduras suceden, no debería pasar, la rivalidad de nosotros es dentro del terreno de juego. Lamento lo que sucedió y espero que no se vuelva a repetir''.



Portillo mencionó que por Olimpia lanzó un comunicado el lunes y mandó un mensaje para los aficionados. ''El hincha debe entender que nosotros adentro (del campo) andamos con las pulsaciones muy altas. Es fácil estar en la gradería y señalar, como muchos lo hacen. Aquí en Honduras hubo un técnico que fue a agredir a un línea, eso no es permitido, esto es fútbol y debe servir como un pasatiempo para las personas de la Unión Americana que disfrutan que nosotros vayamos'', expresó.

VEA: Deiby Flores llega a Grecia y el miércoles se incorporará al Panetolikos



El lateral izquierdo asegura que la pelea inició porque les fueron a celebrar el gol en el rostro. ''Yo no estoy poniendo excusas. Yo no soy policía de la Interpol, voy a hablar por mí, por el grupo, nosotros estamos en nuestra banca y nos vienen a celebrar el gol a nuestra banca, se vienen del otro lado, eso es malo, no se puede provocar a nadie. Hay que buscar la raíz de todo esto y cortarla. Nosotros somos personas de paz, no solo Honduras está viviendo momentos difíciles, sino en todas partes del mundo. No es bueno lo que sucedió''.



Y agregó: ''Tienen que ver el principio, nos fueron a celebrar el gol en la cara, hay que felicitarlos porque nos ganaron, pero a nosotros nadie nos quita de la mente nuestro rumbo, que es salir campeones nuevamente. Nosotros estamos acostumbrados a ganar todos los partidos, a ganar campeonatos''.



Portillo además se pronunció acerca de lo manifestado por Diego Vázquez tras la pelea donde menciona que Pedro Troglio quiso agredir a un aficionado de Motagua y por eso fueron a defenderlo.



''En estos clásicos cada quien defiende su intereses, nos metieron el gol y nos lo fueron a celebrar a la banca, por eso el profesor reaccionó (Troglio), debemos ser respetuosos'', apuntó.

ADEMÁS: "La mala imagen la dejaron ellos porque fueron a pegar": Diego Vázquez arremete contra Olimpia