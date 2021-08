"Justicia para Erick": tocoeños piden investigar muerte de estudiante de derecho

COLÓN, HONDURAS.- Consternación e indignación ha generado la muerte violenta de un estudiante de derecho ocurrida la noche del domingo, cerca de un centro comercial en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, al norte de Honduras.



Las versiones tras el crimen apuntaron que Erick Vallecillo se conducía a bordo de su vehículo tipo pick-up, doble cabina, color gris, cuando presuntos agentes de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) -que mantenían un retén en la zona- le hicieron señal de que debía detenerse, pero el joven, haciendo caso omiso, continuó conduciendo y la desobediencia habría causado la reacción de los uniformados, que dispararon contra su vehículo, causándole la muerte.

Sin embargo, la mañana de este martes, las Fuerzas Armadas se pronunciaron a través de un comunicado, asegurando que no había ningún retén de la institución militar -creada en agosto de 2013- en la zona donde ocurrió el hecho, desvirtuando las versiones iniciales de los pobladores y medios locales.

Irreparable pérdida

El crimen no solo causó indignación entre la población por la forma en la que se cree que pasaron las cosas, sino porque Erick era un joven trabajador y aplicado en sus estudios, según lo describieron varios ex compañeros y vecinos, quienes se volcaron en las redes sociales para exigir que se dé con el paradero de los responsables del asesinato.



Amigos, compañeros de trabajo y hasta ex alumnos de sus padres -pues era hijo de dos maestros- lamentaron que las balas hayan cegado su vida de esa manera y relataron en sus publicaciones lo alegre y soñador que era Vallecillo.

"Te miré crecer, iniciando tus pasos académicos en la Escuela Claudina Aguilar Ochoa, colonia Wilfredo Ortiz, escuela en la que el director era y sigue siendo nuestro amigo Adolfo Alvarado, escuela en la cual tu madre, la profe "Yoli" -una buena amiga y gran ser humano- te seguía formando, en esta ocasión académicamente, compañero de mis hermanitos. Hoy repudio, condenó y exijo justicia ante el asesinato", escribió uno de sus conocidos, junto a varias fotografías del joven.



Otros comenzaron a repudiar el hecho a través de comentarios en las redes sociales utilizando los hashtag: "#JusticiaparaErick" y "LaPoliciaLoAsesinó".



Mientras tanto, el documento emitido por la institución, sostiene que está "con las puertas abiertas" para colaborar en cualquier investigación que se realice en torno al caso.

