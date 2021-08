Juez procesa a dos exalcaldes de San Francisco de la Paz, Olancho  

OLANCHO, HONDURAS.-Auto de formal procesamiento contra dos exalcaldes de San Francisco de la Paz, Olancho, involucrados en el delito de violación de los deberes de los funcionarios, dictó este martes el juzgado de Letras Sección Judicial de Juticalpa.



Se trata de los exediles Edwin Wilfredo Montalván (2006-2010) y Lester Ramón Meza Murillo (2010-2014), procesados por no cumplir una deuda contraída por la alcaldía de San Francisco de la Paz.



El Ministerio Público informó que en el caso de Montalván su procesamiento es por un delito de violación de los deberes de los funcionarios y a Meza Murillo por dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

LEA: Luis Zelaya anuncia que no votará por Yani Rosenthal



De acuerdo con la investigación, bajo la administración del alcalde José Saúl Hernández Girón (ya fallecido) se suscribieron 16 contratos de préstamos con un banco cuyas condiciones no fueron cumplidas por Edwin Wilfredo Montalván, por lo que la institución financiera interpuso la demanda que fue admitida en el 2018 por el juzgado de letras civil.



Adicionalmente, la gestión municipal de Meza Murillo dejó transcurrir el tiempo y no contestó la demanda, siendo declarado en rebeldía por lo que la alcaldía municipal fue condenada a través del edil en ese momento al pago 501,659 lempiras.



Con la omisión de los deberes de los sentenciados, al no contestar la demanda y ni honrar la deuda causaron un daño patrimonial de 1,145,646.32 lempiras.

ADEMÁS: 'Las elecciones van a cualquier costo y precio': Ana Paola Hall