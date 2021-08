Eiza González dará vida a María Félix en película biográfica

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- La actriz mexicana Eiza González anunció que en los próximos meses dará vida a uno de los personajes más icónico de la época del cine de oro de México: María Félix.



Hasta el momento la historia no tiene un guionista, pero se está buscando a un escritor mexicano o latinoamericano para que adapte la vida de "La Doña" a la pantalla chica.



González también será la productora junto a Daha Harris y Nicole King. La película será dirigida por Matthew Heineman.



En la producción también estará Walter Rivera, quien se expresó orgulloso ante la confirmación de la noticia, ya que durante mucho tiempo se ha buscado al socio adecuado para contar la vida de La Doña y encontraron en Eiza González a la persona idónea.



“Durante mucho tiempo hemos estado buscando al socio adecuado para contar la historia de María. Estamos orgullosos de asociarnos con Eiza González, ya que encarna gran parte de la fuerza, inteligencia, pasión, carácter y belleza de María. Sabemos que Eiza y esta película tienen el poder de influir en el cambio, al igual que María Félix y sabemos que en manos de Eiza, el legado de María Félix será retratado bajo la luz más auténtica”, expresó Rivera.



Por su parte, Eiza aseguró que interpretar a Félix es uno de los momentos más emocionantes de su vida, ya que siempre ha querido contar una historia que tenga un impacto.



“La tenacidad de María y su feroz manera de vivir algunas de las adversidades más difíciles que he presenciado me han inspirado y a muchas más”, expresó la también cantante.

Agregó: "María fue una pionera del movimiento feminista que ayudó a sentar las bases de las futuras pioneras. María es una inspiración para mí y para muchos otros".