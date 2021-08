Luis Zelaya anuncia que no votará por Yani Rosenthal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El expresidenciable liberal Luis Zelaya anunció este martes que no votará por el candidato presidencial de su partido, Yani Rosenthal.



Aclaró que su decisión es personal porque tiene convicciones, pero no significa que los demás dirigentes y simpatizantes de su corriente, que fue derrotada por el yanismo en las primarias de marzo, harán lo mismo. Cada quien es libre según su pensamiento.



“Luis Zelaya está haciendo valer su liberalismo en función de esa libertad de pensamiento”, explicó.

LEA: 'Las elecciones van a cualquier costo y precio': Ana Paola Hall



Bajo “esa libertad de pensamiento, mis principios partidarios, mis principios personales, mis principios ciudadanos, me impiden votar por el candidato del Partido Liberal", añadió.



Insistió en la entrevista a HRN que no votará por Yani “por su perfil y por sus antecedentes delictivos".



Zelaya estuvo el domingo en una reunión de dirigentes de su corriente Recuperar Honduras, cita en la que también estuvieron sus ex compañeros del Central Ejecutivo, Enrique Ortez y Octavio Pineda, entre otros.

ADEMÁS: Partido Nacional rechaza la idea de votar con las dos tarjetas de identidad



Zelaya desde antes de las primarias anunció que harían una alianza con el Partido Salvador de Honduras, si ganaba las primarias.



Como perdió la consulta cívica ahora no lo puede hacer de manera formal porque eso significaría abandonar su partido.



Autoridades del Partido Liberal emitieron un comunicado en el cual alertan a su militancia “a no caer en la trampa traicionera de este Caballo de Troya”.



En 1971 la corriente de Modesto Rodas Alvarado hizo un llamado a sus bases a no votar por el candidato presidencial liberal Jorge Bueso Arias y esto influyó para que las elecciones las ganara el nacionalista Ramón Ernesto Cruz , según lo contó después Bueso Arias.

TAMBIÉN: La adjudicación del TREP iría más allá del 15 de agosto 2021