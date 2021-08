“Debí ponerme la maldita vacuna”, el duro mensaje de un hombre antes de morir  

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.-Michael Freddy falleció el pasado 29 de julio a causa de covid-19, pero su caso le ha dado la vuelta al mundo debido a los mensajes que le enviaba a su pareja antes de morir.



Jessica DuPreeze, prometida de Freddy, sufrió de cerca la gravedad del terrible virus que le quitó al amor de su vida.



De acuerdo con el relato de la joven, el 12 y 13 de julio, la pareja y sus cinco hijos se fueron a vacacionar a San Diego, California, y fue después de ese viaje que la pesadilla inició.

Luego de esas vacaciones, Freddy comenzó a tener problemas de salud, pero pensaron que se trataba de efectos de la ola de calor que se registró en San Diego cuando ellos estaban de viaje.



Sin embargo, con el paso de los días la salud de Freddy siguió decayendo, obligándolo a buscar atención médica y fue entonces que le informaron que tenía covid-19.



En ese momento solo recibió medicamento y le dijeron que podía sobrellevarlo en casa, pero unas horas más tarde todo empeoró y tuvo que ser ingresado al hospital.

Complicaciones

Durante su estancia en el hospital, Freddy aún podía comunicarse con su prometida por mensajes, en los que aseguraba arrepentirse por no haberse puesto la vacuna anticovid.



“Debí ponerme la maldita vacuna”, dijo Freddy a su prometida a través de un mensaje de texto.

“Queríamos esperar un año desde el lanzamiento (de las vacunas) para ver qué efectos tenía la gente, pero nunca hubo intención de no ponérsela”, reconoció Jessica.



Luego de esos mensajes, la salud de Freddy empeoró y el pasado 29 de julio falleció.



“Solo tiene 39 años. Nuestros bebés ahora no tienen papá. No se puede decir que soy joven y no me afectará, porque lo hará”, mencionó Jessica, quien también agradeció el apoyo de la gente.