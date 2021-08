Cuestionan intención de retornar a clases semipresenciales

Sofía Mairena

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La intención de la Secretaría de Educación de regresar a clases semipresenciales ha sido cuestionada por diversas organizaciones que velan por los derechos humanos.

El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, calificó de irresponsables a los dirigentes magisteriales y autoridades que juegan con la salud de los niños. “Si me tocara a mí tomar una decisión de enviar o no a mis niños a clases no será por lo que diga Daniel Esponda, sino porque soy responsable de la salud de mis hijos”, expresó Maldonado.

El magisterio ha puesto como condición para retornar a las aulas que se realice una vacunación contra covid-19 para los docentes, alumnos y personal administrativo.

