VIDEO: El enfrentamiento entre aficionados del Olimpia y el Motagua en Nueva Jersey  

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- El partido amistoso en donde Motagua venció 3-2 al Olimpia en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos, pasará a la historia de manera negativa por los enfrentamientos que se suscitaron durante y después del encuentro, en donde tanto jugadores, cuerpos técnicos y hasta aficionados protagonizaron una violenta jornada.



Luego de que culminara el encuentro entre águilas y leones, se vivieron momentos de zozobra a las afueras del Red Bull Arena, en donde se vivió una verdadera batalla campal entre las aficiones de los equipos hondureños y la barra del América de Cali de Colombia.

Estos hechos violentos no pasaron desapercibidos para las autoridades estadounidense y la cadena NBC presentó unos videos que muestran todo el terror que se vivió en la localidad de Harrison, Nueva Jersey.



El zafarrancho entre los hinchas que asistieron a presenciar el duelo en tierras norteamericanas dejó una persona herida por arma blanca, la cual tuvo que ser atendida de emergencia por el personal médico.



Los testigos que estuvieron presentes en la zona del altercado relataron que de no haber intervenido la policía se hubiera vivido una situación aún peor a lo que ocurrió en la tarde del domingo.

Así informó la NBC sobre los actos violentos

"El caos ocurrió esta noche en el Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey, luego del partido de fútbol a doble cartelera. Videos exclusivos muestran como inició el trifulco a las afueras del estadio y podemos observas cientos de policias tratando de controlar una multitud furiosa. Al menos una persona resultó herida, pero según lo que hablamos con una de los testigos esto 'pudo ser aún peor'", dijo una de las presentadoras del noticiero de la cadena NBC al informar sobre lo ocurrido tras el clásico del fútbol hondureño.

Posteriormente, la cadena televisiva mostró la entrevista a una testigo que presenció los lamentables hechos, contando de manera escalofriante que vio mucha sangra.



"Si la policía no hubiera puesto mano dura para sacar a todos del camino esto hubiera sido aún peor de lo que fue. Vi mucha sangre hoy", declaró Willie Mae Brown.



"Aún no está claro lo que ocasionó la pelea pero la testigo comentó que vio a dos grupos peleando por una bandera. No se presentaron arrestos ni la totalidad de números de los heridos en el lugar", cerró la periodista.



Lo ocurrido tras el partido en donde el Motagua venció al Olimpia en Nueva Jersey continúa dando mucho de que hablar, poniendo en evidencia el mal comportamiento de sus aficionados en las graderías.

