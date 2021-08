"Sean más responsables con los pobres": Ciudadanos indignados tras suspensión de vacunación en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los capitalinos amanecieron este lunes con la noticia de que no se continuará con la jornada de inmunización en la ciudad capital, pese a que ya se les había agendado la segunda dosis de la vacuna anticovid para este 2 de agosto.

La Secretaría de Salud (Sesal) dio a conocer a través de sus portales oficiales que este día se mantendrían suspendidas las labores de inoculación en los centros asignados en Tegucigalpa, luego de haberse realizado un 'Vacunatón' de primeras dosis durante el fin de semana.

Sin embargo, el aviso no llegó a tiempo para decenas de personas que madrugaron, pidieron permisos en sus trabajos y se dirigieron a los centros de vacunación previamente asignados.

"Vine ayer y me dijeron que viniera hoy (lunes) porque no podían ponérmela. Me presento y no hay nada, que hasta mañana. Otro día de trabajo perdido porque a mí me cobran el día que perdemos. Voy a perder mañana y me lo deducirán también", fue la queja de una mujer procedente del sector de La Montañita quien llegó hasta el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNA) para absolutamente nada.

Muchos ciudadanos esperaban recibir este lunes la segunda dosis del antídoto contra la covid-19 y que les fue aplicado por primera vez entre finales de mayo y principios de julio.



La Sesal había informado que se estaría inmunizando a la ciudadanía con la vacuna de Pfizer, AstraZeneca o Moderna, no obstante, esta jornada sería reanudada hasta este martes 3 de agosto.

"Sean más responsables con nosotros los pobres que para salir luchamos con el dinero del bus", dijo una de las pacientes afectadas.

