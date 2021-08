Sitraihss: 'El IHSS ha sentido el impacto por la pandemia y la baja de ingresos'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Sitraihss), Héctor Escoto, declaró que los indicadores de bajas en las aportaciones son preocupantes porque directamente afectan a la institución.



En los meses de mayo, julio y agosto del año pasado se sufrió un fuerte impacto en todos los regímenes, tanto en salud como en pensiones debido a que muchas empresas suspendieron a trabajadores o cerraron.



Eso provocó que el Seguro Social bajara sus ingresos alrededor del 40 por ciento, pero en noviembre y diciembre que se abrió un poco la economía, el IHSS comenzó a recibir un poco más de las cotizaciones.

“Pero sí impactó en el sentido de que se tuvieron que limitar algunos beneficios para poder hacerle frente a esta situación”, afirmó.



También se aplicaron medidas como tomar de los ahorros que tenía la institución para hacerle frente a los gastos que demandaba la emergencia por covid-19.



Escoto consideró que, definitivamente, toda pérdida de recursos para la institución sí afecta, porque son ingresos que se dejaron de percibir, ahora las finanzas se deben manejar con mucho tacto para que afecte lo menos posible.



El aumento al régimen de atención por salud coincidió que por la pandemia, y al ver que el IHSS compró vacunas, los trabajadores han optado por estar afiliados al Seguro Social.

Eso es importante, porque al haber más afiliados, hay más ingresos para la institución y son las aportaciones a este régimen las que cargan con todos los gastos para dar un servicio de calidad.



“Gracias a Dios en esta pandemia, el Seguro Social no cerró las puertas a ningún trabajador, más bien se han abierto las salas necesarias para atender a los infectados por covid-19”, defendió el sindicalista. Sobre la baja en los ingresos en el Régimen por Riesgos Profesionales, especificó que hay un problema serio, porque es muy bajo y si no se toma la decisión de aumentar el porcentaje actual, estaría sin futuro.



Indicó que solo el patrono cotiza a este régimen y son alrededor de 17.50 lempiras por trabajador, esto no permite cubrir las necesidades por este concepto. Escoto dijo que el IHSS no ha avanzado en construir nuevas infraestructura por la crisis sanitaria.

