Es hora de cocinar con 'Fuego Lento'

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- EL HERALDO y La Prensa, los diarios con mayor alcance y circulación del país, le dan la bienvenida a Fuego Lento, un nuevo proyecto de cocina pensado para que la familia hondureña se reúna alrededor de la mesa y compartir momentos juntos para revivir nuestras raíces culinarias.

De la mano de Buen Provecho, la revista de comida especializada, creamos una nueva experiencia de cocina para toda nuestra audiencia. Fuego Lento viene a partir de este próximo jueves 5 de agosto a reunir esas recetas especiales que todos disfrutamos y que muchas veces no sabemos cómo preparar o no nos atrevemos a hacer.

Pues una vez a la semana Fuego Lento viene a resolver eso, de mano de Buen Provecho y de chefs nacionales que buscan rescatar la gastronomía catracha, les entregaremos todo ese sabor, recetas y trucos para cocinar con nosotros.

Y es que cocinar en casa es un nuevo estilo de vida que disfrutan las familias hondureñas en esta nueva normalidad que vivimos. Es un nuevo hábito que seguirá siendo parte de nuestras vidas, sea amante o no de la cocina, adoramos comer delicioso, disfrutar en familia y sobre todo degustar nuestros platillos hondureños.

LEA: La cocina hondureña cumple 200 años de mestizaje

Todo un mundo de sabor

Fuego Lento es un producto multiplataforma y multimarca que ofrece un abanico de contenidos diversos pensados para la familia hondureña. Todos los jueves podrá disfrutar de una entrega de recetas en las ediciones impresas de diarios EL HERALDO y La Prensa.

Cada semana podrá disfrutar de una serie especial de recetas detalladas y con fotos de alto impacto al paladar para disfrutar en casa y recorrer los platillos representativos de nuestra cocina. Recetas autóctonas que podrá seguir de manera fácil y con cantidades detalladas, ingredientes a su alcance y siguiendo el paso a paso de su elaboración.

Además podrá también ver la misma receta de la semana en un video corto, todas elaboradas con el chef hondureño Efraín Corea, egresado de Associate of Science Degree in the Culinary Arts de Le Cordon Bleu College of Culinary Arts, Miami, Florida. El chef Corea compartirá en cada entrega todo su conocimientos y su pasión por la cocina de nuestro país.

ADEMÁS: Conozca las dos versiones del origen de la baleada

En este video podrá ver todo el proceso de preparación de cada platillo y de paso aprender algunos de los trucos del chef.

Y si esta fuera de Honduras puede encontrar semana a semana las recetas de Fuego Lento en las paginas web de diario EL HERALDO (www.elheraldo.hn) y diario La Prensa (www.laprensa.hn), en su sección de Cocina y Recetas respectivamente, y en sus redes sociales.

También podrá disfrutar de una seria de clases de cocina en vivo, para poder conocer aún más de las raíces hondureñas y la tradición de nuestra cocina con Fuego Lento.

TAMBIÉN: Yuca con chicharrón ¡para chuparse los dedos!