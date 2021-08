Tiktoker Jackeline Yanes abre su boutique en El Progreso  

EL PROGRESO, HONDURAS.-La tiktoker hondureña Jackeline Yanes cumplió uno de sus más grandes sueños: abrir una boutique.



El pasado 8 de julio en la ciudad de El Progreso esta famosa tiktoker inició una nueva etapa en su vida. Rodeada de su esposo, amigos e invitados especiales, Jackie inauguró su primera tienda de ropa.



Jackie habló con EL HERALDO sobre este importante paso en su vida personal y aseguró sentirse muy emocionada y lista para inspirar a otras mujeres.

"Es un sueño hecho realidad para mí, espero muy pronto poder tener mi propia línea de ropa, que es a lo que va encaminado mi proyecto, y poder vestir todo tipo de cuerpos. Estoy agradecida con Dios, mi familia y todas las personas que mediante sus hermosos mensajes me motivaron a cumplir este emprendimiento", dijo bastante emocionada.



La catracha, famosa a nivel internacional por sus videos donde enseña a vestir con estilo, contó que se ha sentido muy apoyada por sus seguidores de TikTok e Instagram.



"Me sentí muy apoyada por las personas y de hecho ahorita ya con la tienda funcionando sigo recibiendo mucho apoyo y mensajes de mucho amor, me envían fotos de sus outfits inspirados en mi", mencionó.

El sueño de esta catracha se convirtió en realidad gracias a las redes sociales.

Emprendimiento

La tienda Jackie Style Boutique se encuentra ubicada en el barrio Las Delicias, cuarta calle y segunda avenida de El Progreso, Yoro, frente a Hospital Los Ángeles.



Actualmente, solo cuenta con servicio a domicilio a nivel nacional, pero espera poder hacerlo internacionalmente.

"Muchas chicas esperan que haga envíos fuera del país y esa es otra de mis metas", afirmó.



"No me canso de agradecerles todo el amor y el apoyo que me han brindado han pasado a ser parte de mi historia de la la historia de Jackie Style Boutique", dijo a sus seguidores que le han brindado su apoyo al comprar algunas de las prendas.



Finalmente envió este mensaje. "Nunca renuncien a sus sueños siempre, siempre hay rodearse de personas positivas que te impulsen a seguir adelante".

Contactos

Para apoyar a esta catracha emprendedora puede ingresar a la página de Instagram @jackiestyleboutiquehn y escoger las prendas de su elección.



De igual manera, puede contactarla por WhatsApp al (+504) 948-7665.