Kimberly Loaiza revela a qué operación se sometió en julio

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La youtuber Kimberly Loaiza por fin confirmó a sus seguidores cuál fue la operación a la que se sometió a inicios de julio.



La famosa influencer confesó que decidió operarse el busto, luego de haber amamantado a su segundo hijo.



Loaiza explicó que desde hace mucho tiempo no "se sentía conforme" con su cuerpo, por lo que no fue una decisión tomada a la ligera.



“En un video de hace mucho tiempo, ya les había dicho que me quería someter a una cirugía de aumento de busto, porque no estaba muy conforme con las que diosito me mandó. Estaban muy chiquitas”, dijo en el video al que título "Me operé".

“Nunca me las operé porque dije ‘bueno ya, equis’. Pero ahora, después de mis embarazos, después de amamantar y después de todo, lo que tenía se me hizo así como un poco triste, como una pasita. Se entristecieron”, detalló la guapa youtuber.





Kimberly no solo se operó el busto, también se practicó una liposucción y una lipotransferencia con el objetivo de recuperar la esbelta figura que tenía antes de sus embarazos.



Desde su operación, la "lindura mayor" había dejado intrigados a sus seguidores sobre cuál fue el procedimiento estético al que se había sometido y fue hasta su participación en Premios Juventud que se dejó ver en un apretado atuendo de color negro que acentuó su cintura.

Varios seguidores halagaron a Loaiza por su decisión, aunque otros la criticaron y dijeron que la "extrañaban".