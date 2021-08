Kilvett Bertrand se casa con María Andrea Matamoros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El dirigente del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, y la Secretaria de Estado en los Despachos de Transparencia, María Andrea Matamoros, contrajeron nupcias la tarde del sábado.



La pareja realizó una ceremonia íntima en compañía de amigos y familiares más cercanos.



El enlace civil estuvo dirigido por el alcalde capitalino Nasry "Tito" Asfura, quien felicitó a los novios por el compromiso de amarse y respetarse toda la vida.

A finales de 2020 la pareja hizo pública su relación con tiernos y amorosos mensajes en redes sociales.



Bertrand también ha dejado en evidencia la buena relación que tiene su hijo -nacido en su primer matrimonio con María José Vides- con María Andrea.



Antes de celebrar su matrimonio, Kilvett dedicó un tierno mensaje al amor de su vida: "A tu lado @mitimc descubro todos los días el significado de la palabra amor. ¡Gracias por todo lo que me has dado, como nunca antes me has hecho feliz!".