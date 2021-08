México y Estados Unidos definen al campeón de la Copa Oro 2021

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- México llegó con apuros hasta la última parada en la defensa de su más reciente título de la Copa Oro y enfrentará el domingo a Estados Unidos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, para definir al monarca de la CONCACAF.



El Tri pagó con mucho sufrimiento volver por décima ocasión al último duelo del certamen regional que ha conquistado en ocho ocasiones, de las cuales seis han sido frente a los estadounidenses desde que se implementó el actual sistema de competencia en 1991.



El boleto a la final pasó por un dramático tanto del centrocampista Héctor Herrera para vencer en las postrimerías 2-1 a Canadá, en un duelo que fue suspendido varios minutos en la recta final porque un sector de aficionados en el Estadio NRG de Houston profirió el grito homofóbico que FIFA pidió sancionar para ser erradicado.



“Me encantaría dominar cada partido los 90 minutos y jugar a lo que quiere México, pero no siempre se puede”, dijo el técnico argentino Gerardo “Tata” Martino, sobre la forma como avanzó a la final.



Martino, quien busca su segundo título de la Copa Oro con el Tri, reconoció que el grupo no se encontraba bien para la semifinal, después de saberse antes del partido sobre el fallecimiento del exfutbolista Geraldo Francisco dos Santos “Zizinho”, padre del seleccionado nacional Jonathan dos Santos y de su hermano Giovani.



“Acaba de fallecer el papá de un futbolista nuestro. De ninguna manera podemos estar bien. Había que sacar el partido adelante y nada más que eso”, dijo Martino sobre el triunfo sin celebración por el luto en el grupo.



El trayecto estadounidense no fue menos sencillo hacia la final al despachar sus últimos dos duelos de eliminación por 1-0, con dianas en los últimos minutos. En semifinales batieron con un tanto de Gyasi Zardes al sorprendente invitado Qatar, que falló un penal para abrir el marcador en el complemento.



Su apuesta por un grupo de jóvenes le está dando buenos réditos al estratega Gregg Berhalter, quien destaca el espíritu combativo, con el que espera alcanzar el objetivo de volver a ser monarca por séptima ocasión y terminar la espera de cuatro años desde su último título de 2017.



“Es un grupo muy unido, con mucho carácter y que nunca se da por vencido. Los jugadores aceptaron el mensaje de jugar este torneo con la única idea, con el único propósito de ganarlo”, dijo Berhalter. “No hemos terminado la tarea, queremos ganar la final, llevarnos la Copa Oro es nuestro objetivo”.



El más reciente choque en la final entre mexicanos y estadounidenses fue en la pasada edición de 2019, con un triunfo tricolor después de un gol de Jonathan dos Santos. México también se alzó con los títulos de 1993, 1998, 2009 y 2011 al superar a Estados Unidos, que solo ha vencido al Tri en el partido final en 2007.