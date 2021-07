Paty Navidad se infecta de covid-19, pero insiste que el virus es un engaño

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Paty Navidad está en el ojo de la polémica. La actriz mexicana dio positivo al covid-19, sin embargo, le restó importancia a la enfermedad por considerarla una manipulación para crear una identidad digital y reducir la población mundial.



A través de su cuenta de Instagram envió un claro mensaje a todos los medios de la farándula que informaron sobre su diagnóstico positivo.

"Es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, con la Identidad Digital, con la Vacunación y Reducción de Población, QR, entre otras cosas más. No estoy enferma de "una clave de Nuevo Orden Mundial"... Gracias a Dios estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada", aseguró la artista.

Paty Navidad resultó contagiada, pero niega que el virus exista. Foto captura Instagram



Además, agregó que "definitivamente pienso que nada en el mundo se infecta de un virus letal sin tener ni un solo síntoma... como ahora dicen que es mi caso y el de varios de mis compañeros. Los PCR son una farsa y no sirven... dicho por el inventor de estas mismas".

No usa mascarilla

Recientemente la actriz dijo a EL UNIVERSAL que no usa mascarilla durante las grabaciones del reality show de TV Azteca, Master Chef Celebrities, para evitar que su maquillaje se dañe.

"No lo traigo porque desmaquilla todo, pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo: pañoletas, mascadas. No tengo ningún problema; cubrebocas no porque te marca todo y es cada rato poner a trabajar a las maquillista", declaró.



Desde que empezó la letal pandemia, Navidad se convirtió en una de las grandes detractoras y aseguró que todo se trata de una conspiración internacional para controlar a las personas. Su postura ha derivado en memes.