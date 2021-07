Videos: Interminables filas en centros del "Vacunatón" en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La población capitalina respondió masivamente al llamado de las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) en el desarrollo del programa de vacunación contra el covid-19 en el Distrito Central y el resto de municipios de Francisco Morazán.



Desde horas de la madrugada, cientos de personas a pie y en vehículos comenzaron a llegar a los puntos establecidos, por lo que a las 7:00 de la mañana las filas eran interminables.



Una ciudadana de nombre Mónica Bulnes, dijo que llegó a las 3:00 de la mañana a las instalaciones del Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, donde se llevó la sorpresa de que ya habían decenas de personas antes que ella, formándose para recibir la dosis contra el virus.

Los videos en poder de EL HERALDO muestran a personas de diversas edades esperando por su primera o segunda vacuna. El programa contempla que puede ser vacunada cualquier persona mayor de 35 años, con o sin morbilidades.

El "Vacunatón" se estará desarrollando durante el sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto en los 28 municipios de Francisco Morazán, por lo que las autoridades consideran que es normal el alto flujo de ciudadanos, pues con solo dos fechas disponibles, muchos temen perder la oportunidad de inmunizarse.

Los hondureños acudieron este sábado desde tempranas horas para ser vacunados contra el covid-19 en el Vacunatón que se desarrolla en Tegucigalpa???#Honduras #vacunaton #pandemia #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/6b3xIU3kcU — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) July 31, 2021

Sin embargo, las brigadas permanecerán desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. para poder cubrir a la mayor cantidad de personas posibles.

Puntos de vacunación

En la capital hondureña se habilitaron varios puntos peatonales para que el no poseer un vehículo no sea una excusa para no inocularse, entre ellos se encuentran: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Campo de Parada Marte, Instituto Central Vicente Cáceres (ICVC), colonia Nueva Capital, Escuela María Elena Santa María, Instituto Simón Bolívar, Instituto 21 de Octubre y en el Estadio Nacional.



Las autoridades de la Sesal también habilitaron centros móviles o vehiculares en el Polideportivo de la UNAH y el Campo de Parada Marte.

¡Arranca el Vacunatón! Durante este fin de semana, las autoridades de Salud han fijado una meta de 50 mil personas vacunadas contra el covid-19 en el Distrito Central. ¡Tome nota! ???#Honduras #vacunaton #pandemia #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/Z55udaNLZn — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) July 31, 2021

Requisitos

Para recibir la dosis anticovid los ciudadanos deberán presentar su tarjeta de indentidad y formarse de manera ordenada en las filas indicadas por las autoridades presentes. Una vez inoculadas, las personas deberán permanecer de 15 a 20 minutos en áreas de observación para luego poder retirarse.

Las vacunas que se estarán aplicando serán la primera dosis de Moderna y las segundas dosis de Pfizer, Moderna y Astrazeneca a aquellos ciudadanos que ya hayan cumplido el tiempo entre la primera y la segunda dosis.

Interminables filas en centros del Vacunatón en la capital hondureña. Este es el ambiente en el Estadio Nacional ?? #honduras #vacunaton #pandemia #coronavirus #covid pic.twitter.com/A6JNSsA2mz — Diario El Heraldo (@diarioelheraldo) July 31, 2021