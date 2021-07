Honduras reporta cuatro casos y dos fallecidos a causa del hongo negro

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hongo negro relacionado al covid-19 sigue ganando terreno y afectando la salud de los hondureños.

El mal manejo que le han dado las autoridades del país a la pandemia ha provocado que la enfermedad esté muy lejos de controlarse o erradicarse.

La jefa del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud, Mitzi Castro, confirmó ayer dos casos más de mucormicosis o más conocida como hongo negro. Con esa cifra ya son cuatro casos confirmados de esa rara infección.

El tercer caso se trató de una mujer de 33 años del Distrito Central, quien padece de diabetes y dio positiva a covid-19. La paciente esta siendo tratada en un centro asistencial.

Del cuarto caso confirmado no se brindaron mayores detalles.

Asimismo, se reportan dos muertes por el hongo negro, una confirmada y otra sospechosa.

La patología es causada por un hongo que oscurece los tejidos y provoca lesiones en ojos, paladar, nariz y boca.

Los cuatro casos están relacionados con la diabetes y con haber experimentado covid-19.

En Honduras hay un millón de personas que padecen de diabetes, lo cual es un factor que puede desencadenar en sufrir esa enfermedad.

El riesgo incrementa si esas personas sufren el virus y son tratadas con altas dosis de esteroides para atacar la inflamación que produce el virus en el organismo.

Precisamente, eso es lo que ocurrió en la India tras experimentar un brote de covid-19, según expertos.

La microbióloga también añadió: “Toda persona que es diabética tiene el sistema inmunológico suprimido, entonces, la mucormicosis es una enfermedad que es producida por hongos oportunistas y los esteroides usados bajan las defensas”.

Una persona se puede infectar con el hongo negro al estar en contacto con frutas o alimentos en descomposición, en ambientes contaminados y en la tierra, está en el ambiente.

Castro señaló que la población no se debe alarmar porque no se transmite de persona a persona, no es contagioso sino por esporas en el suelo o ambiente.

“La primera sintomatología para sospechar de un hongo negro es lesión en la mandíbula o paladar, alguna lesión en el ojo o en la nariz, provocan úlceras de color negro”, detalló Castro.