Honduras: 400 mil personas con inconsistencias en DNI corren riesgo de no votar

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A cuatro meses de celebrarse las elecciones generales en Honduras, el proceso de enrolamiento para el nuevo Documento Nacional de Identificación presentó unas 400 mil inconsistencias.



Las inconsistencias van desde un cambio de letra, lugar de votación, hasta el sexo y uno de los errores más frecuentes que se registró es el centro de votación, siendo cambiado a otra dirección.



El codirector electoral, Marlon Ochoa, explicó que "en el proceso de enrolamiento suprimió la casilla del centro de votación y eso generó diversos problemas".



"Si no realizan el cambio van a aparecer en los cuadernos de votación, pero de una localidad diferente", advirtió Ochoa.



Ante el riesgo de no votar por el domicilio incorrecto, aquí te mostramos cómo hacer el cambio para que puedas realizar el sufragio:



¿Cómo cambiar el centro de votación al sitio correcto?

Paso 1



Lo primero que debes hacer es ingresar al portal www.cne.hn y seguidamente hacer clic sobre el botón que dice 'Verifica tu centro de votación aquí'.



Paso 2



Luego te aparecerá una ventanilla que dirá 'Información para verificación y reclamos'. Ahí debes llenar la casilla que solicita tu número de identidad.

¿Qué hago si mi centro de votación aparece en un lugar incorrecto?

Hay que ir a algún centro de entregas de identidades o ir al registro civil municipal donde fue inscrito, en esos lugares se hará el cambio de centro de votación, explicó Marlon Ochoa.



