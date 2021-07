CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Conmoción ha causado la muerte de Sammy Pérez, el actor de comedia mexicano que falleció este viernes tras varias semanas luchando contra el coronavirus.



Las redes sociales se han llenado de muestras de pesar por el deceso del querido actor.



Murio Sammy, se fue a vivir con Diosito, a vivir por toda una eternidad, porque el que se muere, se va para siempre. Murió alguien que era diferente, y que demostró que a pesar de serlo hacía lo que más quería, nosotros nos reíamos con él y no de él. pic.twitter.com/WcIA0QhZbf

Sammy ya se fue allá con diosito, ya se fue digo a otro mundo,porque aquí ya no está,ya se fue a vivir toda una eternidad para siempre,ya se fue,ya cuando morimos ya se va para siempre digo el que se muere se va para siempre ya no vuelve jamás solo se vive una vez dos veces ya no pic.twitter.com/aKooX4JKTv