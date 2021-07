En un caótico y peligroso enredo de cables se encuentra la capital

Andrea Gonzales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para sumar al rosario de problemas que tienen que enfrentar los capitalinos, el latente riesgo de los postes sobrecargados es una deuda histórica que no se ha logrado solventar.

Para rematar, ya no solo en los postes se observa el enredo de cables, ahora hasta en las aceras y guindando en la calle permanecen los viejos cables.

En su mayoría el espacio de los postes son utilizados por empresas de cable y telecomunicaciones, donde solo en la capital, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), registra al menos nueve compañías legalmente inscritas.

“Este desorden es generado en su mayoría por los operadores de telecomunicaciones”, aseguró Francisco Argüelles, coordinador regional de la ENEE para la zona centro sur.

El funcionario agregó que la ENEE actualmente lleva a cabo un proceso de ordenamiento con todas estas compañías.

La ENEE está revisando cuáles de estas empresas cuentan con un contrato vigente y actualizado de arrendamiento por uso de los postes, de no ser así procederán a retirar el cableado que ocupa este espacio ilegalmente.

En lo que va de este año no se han retirado cables de los postes, pero este tipo de acciones están próximas a realizarse ya sea por las compañías que no tengan contrato con la ENEE, o no hayan actualizado sus datos, que se debe hacer anualmente.

Los postes están destinados a soportar de 400 libras el de menor escala y hasta 1,500 libras el de mayor escala y muchos superan esta carga.

Argüelles explicó que es importante que se le dé seguimiento a los proyectos de cableado subterráneo, como se hizo en una parte de la avenida Gutenberg, ya que son de utilidad.

Por su parte la directora de la Asociación de las Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), Soraya Solabarrieta, manifestó que este problema tiene más de 20 años en la capital y no necesariamente lo han generado las empresas de telecomunicaciones.

“Hay cableras que han ido a colocar sus cables a los postes y no tienen ningún contrato con la ENEE. Y la estatal no tiene ninguna información al respecto, porque tampoco han hecho ellos la labor de revisar quiénes están en sus postes”, afirmó Solabarrieta. La directora de Asetel concluyó que no se puede ordenar en los postes, pues se termina desordenando a causa de los proyectos de construcción.

Los cables sueltos son un riesgo para los capitalinos. Foto: Alex Pérez/El Heraldo

Los afectados

La sobrecarga de madejas de cables afecta directamente a los pobladores de las ciudades gemelas, que a diario se enfrentan a cables que han ido perdiendo resistencia y se encuentran cada vez más cerca del suelo.

En la capital se han identificado al menos unos 200 lugares que viven una situación crítica por este problema.

Uno de estos escenarios se encuentra en la salida al sur de la ciudad, una cuadra antes de la rotonda del Loarque, una enredadera de cables entorpecen el paso de los peatones desde hace 15 días.

Luego que estos fueron cambiados por nuevos, el personal dejó tirados en plena acera la vieja maraña.

“Desde que la muchacha con su carro se llevó los cables, solo vinieron a reponer el poste y hacer las conexiones que les interesaba, pero no recogieron nada, se ha reportado y no se hacen cargo, aquí es un solo relajo en la mañana, tarde y noche”, denunció por medio de EL HERALDO, César Sierra, un capitalino que trabaja en esta zona.

Así como este lugar, los bulevares Morazán, Suyapa, Fuerzas Armadas y La Hacienda son escenarios del caos. También el anillo periférico y barrios como el Bella Vista, zona de mercados y el centro histórico de Tegucigalpa son sitios amenazados por el cableado suelto.

“Por todos lados de la capital se miran estos cables, yo vivo por la Unión Europea y hasta el poste ya se va a caer, se llama y nada y cuando los arreglan ahí dejan botados los cables”, lamentó Ramón Espinal, un capitalino. Ya se han reportado víctimas mortales en la ciudad por este problema.

En muchos barrios y colonias se observan postes sobrecargados y un enredo que atenta contra la seguridad de los pobladores. Foto: Alex Pérez/El Heraldo

