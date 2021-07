Autorizan a la UNAH realizar ensayos para cruzar la vacuna Sputnik V

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud autorizó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a realizar el estudio de cruce de vacunas Sputnik V, ante la incertidumbre que existe por la llegada de la dosis rusa.



La UNAH propuso a Salud realizar un ensayo clínico para aplicar como segunda dosis el inoculante de Moderna. Las pruebas se realizarán con una muestra de 1,000 personas de las 40,000 que recibieron la primera dosis de Sputnik V.

DE INTERÉS: El Tórax ya no recibirá más pacientes con covid-19; sobrecupo provocó falla en sistema de oxígeno



La respuesta favorable de la Sesal la dio a conocer el científico hondureño Marco Tulio Medina, quien adelantó que la próxima semana continuarán con las pruebas.



“Nos sentimos enormemente complacidos porque este proyecto es la luz para evaluar si la combinación tiene un efecto positivo”, dijo el experto.



Para efectuar los ensayos, Salud dotará a la máxima casa de estudios, con 500 dosis de la vacuna Moderna y 500 dosis de la vacuna de Pfizer.

LEA TAMBIÉN: Embarazadas podrán vacunarse contra el covid-19 en sexta jornada



El gobierno hondureño suscribió un convenio con el Fondo Ruso de Inversión Directa para la adquisición de 4.2 millones de dosis, pero no se han dado detalles de la compra.



Si los resultados son positivos, se buscará que esas personas no pierdan el efecto de esa primera dosis y tengan que reiniciar con otro esquema de vacunación con dosis diferentes.



Por su parte, el subsecretario de Salud, Fredy Guillén, dijo a EL HERALDO que existe un plazo no mayor a tres semanas para que venga al país el segundo componente de la Sputnik V y se vacunen a las personas que aún están pendientes.

LEA: 2021 se vuelve el año más mortífero por covid-19 en comparación a 2020