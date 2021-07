'Te me fuiste estando molesto': Así despidió su novia al tiktoker hondureño Eduardo Alcántara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La novia de Eduardo Alcántara, publicó un polémico video que se convirtió en tendencia en TikTok, pues en él reveló que tuvo una pelea previo a la muerte del tiktoker, el pasado martes en la represa de Panacam, Santa Cruz de Yojoa, al norte de Honduras.

Las redes estallaron contra la joven conocida en la plataforma de videos cortos como ._.flaka, debido a varios fragmentos de conversaciones con Alcántara en las que le decía que no quería verlo más y varios detalles sobre la relación que salieron a la luz en la grabación.

Al recibir múltiples críticas, la joven decidió eliminar la opción de comentarios en el video de su perfil, pero los internautas la atacaron a través de un comentario que realizó en la última publicación del tiktoker el día del accidente.

"Mi amor, le diste luz a mi vida en el peor momento. Te voy a extrañar mi osito, mi gran amor eterno", escribió la novia de Alcántara. En cuestión de minutos, los usuarios comenzaron a emitir sus opiniones y criticar el accionar de la joven.

"El remordimiento verdad porque según lo que se ve en tu video él era todo un amor y tu toda seca tratándolo como cualquier cosa", "Y como ella dijo no te quiero ver nunca, nunca digas eso pues no sabes cuando es la última vez", " Se te cumplió lo que dijiste, ya no volverás a ver", decían algunos de los comentarios.

Aunque también hubo usuarios que le mostraron su apoyo y lamentaron su dolor. "Ánimos, él te cuida donde sea que esté", "Fuerza a ti y a su familia" escribieron.

El polémico video

A través de su cuenta de TikTok, ._.flaka compartió un video de varios momentos y conversaciones con Eduardo Alcántara.

"Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba", escribió la joven mientras mostraba una foto que le había enviado su novio. Asimismo, compartió una conversacion en la que aparentemente están discutiendo y Eduardo trata de arreglar las cosas diciéndole que no se vayan a dormir enojados.

"Tenías tantos planes y en todos me incluías. Lo que me consuela es que te fuiste y fui tu último amor", escribió mientras mostraba un video en el que Alcántara le decía "Amor, sé que vas a estar decepcionada pero te amo y tenés razón nuestros hijos no van a morirse de hambre, primero no la hice bien y segundo se me quemó", decía con resignación refiriéndose a una tortilla quemada.



"Plis no estés enojada por favor, no vale la pena estar enojada conmigo", se le escucha decir en un audio al tiktoker que falleció el pasado martes.



"Estaba molesta contigo y aún así tratabas de arreglar todo", "Te me fuiste estando molestos", dijo su novia.

Según la joven fue hasta las 4:30 p.m. del martes cuando se dio cuenta de la desaparición de su novio y aunque creyó que era broma, le escribió y llamó 'como loca'.



"Estaba rogando para que me contestara y dijera que solo era una broma", plasmó en el video mientras mostraba los mensajes que le envió indagando sobre su ubicación, hasta que le confirmaron su deceso.



"27 de julio de 2021, fecha en la que se me rompió el corazón". culminó el video que tenía de fondo la canción 'Manos de tijera' de Camilo.

@._.flaka MI GRAN AMOR ETERNO ??@eduuuguitar @eduuuguitar2 ♬ original sound - Moni29



