Claudia Bendezú, la tiktoker hondureña que sueña en convertirse en Miss Universo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Claudia Rosybel Bendezú o mejor conocida como 'Lacochizu' se ha convertido en todo un fenómeno en la red social de TikTok, donde se destaca como una de las tiktokers más populares y queridas de Honduras.

Describiéndose a sí misma como una persona cariñosa, simpática y genuina, esta jovencita de apenas 18 años ha logrado cautivar las redes sociales y conseguir debutar hasta en la pantalla chica de una de las televisoras más reconocidas del país.

'Lacochizu' conversó con EL HERALDO tras una larga jornada de trabajo y -con su dulce voz que la caracteriza- fue trazando a través del sonido sus inicios en la famosa plataforma de videos, hasta pasar por la televisión y terminar siendo toda una modelo aspirante al Miss Universo. A continuación todo lo que nos contó.

¿Mi meta?: Hacerme viral

Bendezú relató que desde 2018 comenzó a descubrir el poder del Internet y la facilidad de darse a conocer con ayuda de algunas aplicaciones. Para entonces existía Musically que muy pronto pasó a ser el monstruo identificado como 'Douyin' o la app china TikTok.

¿Cómo llegas al mundo de las redes?

Descubrí TikTok porque a mí me gustaba bailar y era la aplicación donde podía observar videos de chavas de otros países bailando. Entonces, me animé y me dije: 'En nuestro país también hay talento'. Tenía mi meta: hacerme viral para representar mi país. Por eso me inspire a darme a conocer. Desde que empecé hago siete tiktoks diarios.

¿Qué decían tus papás? ¿Estuvieron de acuerdo con tus videos?

Mis papás sabían que desde pequeña soñaba con estar en la televisión, comunicar y ser presentadora. También representar a mi país como modelo. Ellos ya sabían que mi camino eran las redes sociales y se fueron dando cuenta de cuántos seguidores tenía.

¿Ellos te aprobaban el contenido antes de subirlo o era algo que dejaban en tus manos?

Era algo que dejaban en mis manos, confiaban en lo que hacía. Siempre me han apoyado en todo.

¿De qué trata el contenido que subes a la red?

Mi contenido solo ha sido de bailes basados en trends de tiktoks. Miro los pasos de canciones que se hacen virales y esos trends los realizo.

¿De dónde surge la idea de llamarte 'Lacochizu'?

Mi papá me decía desde chiquita 'cochi' y así creó mi sobrenombre, 'zu' es por mi apellido Bendezú.

¿Qué tipo de retroalimentación recibes del público?

Siempre me han criticado por mi voz. Al principio sí me afectó. Me decían que mejorara, que buscara la forma de no hablar como niña o (algunos me decían) que imitaba mi voz, que no me sentía orgullosa de mi país y que no hablaba como los hondureños.

Esas fueron las críticas y siguen siendo las críticas, pero eso me ha hecho más fuerte y trato de ignorar todos los comentarios negativos hacia mi persona. Antes sí me lastimaban, pero después me fui aceptando tal cual soy. Ahora tengo confianza.

¿Siempre has tenido ese tono de voz o ese debe a algún tipo de problema?

No. Siempre ha sido mi voz, es igual a la de mi mami.

¿TikTok te ha abierto muchas puertas para darte a conocer?

Gracias a la aplicación y a todos mis seguidores me he destacado en las áreas que siempre quise desde pequeña: en ser modelo, en dar y hacer publicidad, en estar en la televisión y ser presentadora, al igual que, participar en un Teen Universe.

Eres candidata al Teen Universe Tegucigalpa, ¿qué nos puedes contar al respecto?

Sí, soy candidata. El evento se llevará a cabo en octubre. Hasta el momento hay ocho candidatas de 18, yo incluida.

¿Cómo llegas a postularte para el certamen?

Adquirí contactos en las redes sociales. El director de la franquicia de Teen Universe me contactó y me dijo que le gustaba mucho mi imagen, además, sabía que mi sueño era participar en un certamen de belleza. Le mandé mis datos y me aprobaron.

¿Crees que una ventaja ser tiktoker y participar en este tipo de concursos?

Sí. El apoyo de mis seguidores es constante, siempre son muy lindos conmigo y sé que votarían por mí. Sin duda alguna, ¡voy por esa corona!

Mi debut en la televisión...

Claudia Bendezú no es una chica que se pierde en la magia de las redes, pues aseguró que también dedica tiempo a prepararse profesionalmente para llegar a ser una mujer empoderada en el futuro. Actualmente, cursa su segundo año de Comunicación Social y Publicidad, por lo que divide las 24 horas de su día en ocho para laborar y cuatro para estudiar.

Hace más de una semana realizó su debut en la televisión de la mano de Corporación Televicentro, donde se desempeña como presentadora de un programa de premios y competencias.

¿Cómo te conviertes en parte del elenco de 'Con Todo'?

Televicentro tenía mi contacto. Me invitaban a eventos. Luego me contactaron y me dijeron que tenían un nuevo proyecto, que iban a hacer castings y que querían que yo formará parte de ellos. En el momento que fui hice el casting y a la semana siguiente me informaron que ya formaba parte de su familia.

¿Siempre te miras en la TV o te gustaría hacer algo más?

Aparte de la televisión me gustaría crear una fundación para bebés. Hay muchos casos de madres que dejan a sus hijos tirados, recién nacidos. Me gustan mucho los bebés y cada vez que veo un caso así me indigna.

Me gustaría tener esa fundación y rescatarlos (de las calles). Darles estudio y alimentación, como un tipo de casa hogar.

Eres una chica que viene saliendo de la adolescencia. ¿Te han hecho alguna propuesta fuera de lugar durante estos años como tiktoker?

Sí, claro que sí. Siempre han habido como propuestas malas, pero -repito- mis papás siempre han estado para aconsejarme y pues las personas que me han querido hacer daño (con propuestas que no) decido mejor bloquearlas, así no contesto a perfiles falsos.

Haces siete tiktoks al día, ¿cómo te divides las horas y decides cuál trend hacer?

Tiktok es una red social que es super adictiva, pero me he acostumbrado a los momentos que estoy libre. Miro los videos y me los voy aprendiendo, así en cualquier momento, me los pongo a hacer.

Como estoy trabajando ya no tengo el tiempo que antes tenía, sin embargo, trato de estar creando contenido para la plataforma.

Amante de la moda y del baile

Claudia, quien es la segunda hija de un matrimonio de tres, reveló que una de sus pasiones es el buen vestir y realizar bailes creativos para su perfil en TikTok. Además, disfruta de su tiempo libre para hacer ejercicio y pasar tiempo de calidad con su familia.

¿Qué opinas de los diferentes tiktokers que hay en Honduras?



Cada uno de ellos tiene diferente contenido. Los respeto mucho y también los admiro porque son muy creativos. No considero que haya competencia, pues somos una familia muy unida que nos apoyamos entre todos.

¿Qué les dirías a todas aquellas personas que piensan que grabar videos es una pérdida de tiempo?

No es así. Todas las personas siempre han opinado eso, pero en sí es muy bonito y abre muchas puertas.

¿Qué tipo de cosas te aterran?

Creo que no tener a mi familia, su apoyo.

¿Tienes novio?

He tenido anteriormente, pero por los momentos no. No tengo el tiempo ni el espacio para tener una relación, quiero culminar mi carrera y en mi nuevo trabajo dar todo de mi parte.

Datos interesantes

Comida favorita: sushi, ensaladas y hamburguesas.

Color: rosado neón.

Persona a la que admira: Andrea Chahin, tiktoker sampedrana.

Debilidades: olvidadiza y despistada. "No me puedo concentrar en una sola cosa".

Fortaleza: extrovertida. "Hago amigos fácilmente".

Deporte: natación.

Nacimiento: 6 de febrero de 2003.

