COPEMH sobre retorno a las aulas: "no vale la pena arriesgar las vidas por dos meses"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el anuncio de que el 16 de agosto se retorna a clases semi presenciales en algunos municipios, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) se opuso al regreso a la aulas argumentando que la vida de los niños, docentes y padres de familia se ponen en riesgo por el coronavirus.



Fidel García, presidente del COPEMH, a través de un video, demostró el descontento por las acciones que pretenden realizar las autoridades de la Secretaría de Educación.



VEA: Educación anuncia retorno a clases semi presenciales a partir del 16 de agosto



"Responsabilizamos a la Secretaría de Educación de cualquier situación que se de por hacer estos pilotajes en estos municipios", advirtió García.



Asimismo, pidió a la "conciencia de los padres de familia que hay preservar la vida, es el bien más valioso que tenemos, por lo tanto no es correcto hablar de un retorno a clases".



"Lo único que les está interesando (gobierno) es abrir de nuevo los centros educativos privados que se rigen por la oferta y demanda", analizó el presidente del COPEMH.



"No vale la pena arriesgar la vida de los niños, padres de familia y docentes por dos meses y medio de clases que quedan", enfatizó.



ADEMÁS: El Tórax ya no recibirá más pacientes con coronavirus; sobrecupo provocó falla en sistema de oxígeno

Retorno a clases

La Secretaría de Educación anunció este jueves que los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales, en algunos municipios, retornarán a clases semi presenciales y de forma voluntaria a partir de la segunda quincena de agosto.



Arnaldo Bueso, titular de Educación, dio a conocer que el proceso de apertura inicial se llevará a cabo en 154 municipios del país donde se ha detectado bajo nivel de contagio por la covid-19. Sin embargo, será la comunidad educativa de cada localidad la que decida si los educandos regresan a sus escuelas o siguen recibiendo las clases de manera virtual.



DE INTERÉS: Investigan primer caso de variante Delta en Honduras; paciente detectado en Tegucigalpa