Muerte de exdiputada liberal "tiene un tinte político", asegura su hermano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A cinco días del asesinato de Carolina Echeverría Haylock, muchas son las hipótesis que surgen sobre la razón que habría provocado el violento crimen de la excongresista del Partido Liberal.

Sin embargo, Rolando Echeverría (hermano de la togada) aseguró este jueves que su muerte se habría provocado por circunstancias meramente políticas.

"La muerte de mi hermana viene por la política, no había forma como pararla, no había como detenerla, en las urnas no la podían parar, jamás la pararían, lo que hicieron fue eliminarla para que no llegará”, declaró Echeverría a medios de comunicación.



Lo anterior concuerda con la versión proporcionada por el esposo de la excongresista, Andrés Wilfredo Urtecho, quien también resultó con heridas de bala durante el atentado en su casa en Lomas del Mayab.

Tras un par de días de hospitalización y haber sido dado de alta, Urtecho detalló cómo fueron los pocos minutos del asalto y reveló que su cónyugue había recibido un intento de soborno. ¿Con qué objetivo? Abandonar su candidatura.

"Mi esposa no tenía enemigos, pero se consideraba que la diputación de La Mosquitia iba a ser de un liberal. A mi esposa le mandaron a ofrecer 10 millones de lempiras para que dejara la diputación y ahí se quedó el tema porque ella decía que ella no se vendía y que su pueblo la ocupaba. Sin embargo, no me atrevo a decir que el asesinato de mi esposa sea un tema político, no me atrevo", sostuvo el coronel en condición de retiro.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya ha iniciado las investigaciones del caso, sin embargo, no ha ofrecido detalles de su evolución.

'Queremos justicia'

Al tiempo que condenó el vil asesinato, Echeverría hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que de forma pertinente puedan esclarecer las causas e identificar a los autores materiales e intelectuales de la muerte de su hermana.

"Nosotros queremos que este gobierno haga justicia, que la muerte de mi hermana no quede impune como tantas muertes. Han muerto tantos abogados y han quedado impunes. Que no vayan a agarrar cualquier vaguito de la calle y digan este es el culpable, tienen que haber pruebas”, sentenció.

Seguidamente, lamentó que "este gobierno agarra gente que nada que ver, necesitamos que haya pruebas, cuatro hombres y una mujer la asesinaron”.

Muertes selectivas

Por su parte, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), cuestionó el actuar de las entidades investigativas en el país, aseverando que el crimen organizado, la violencia y la impunidad siguen imperando en el territorio nacional.

"La situación de la violencia y la criminalidad es un futuro y un presente incierto en el país. La investigación criminal ha estado fallando totalmente, aquí no se investigan los delitos, el manto de la impunidad (nos) rodea", reprobó Maldonado en entrevista a TN5.

Desde el 1 de enero al 15 de julio del presente año se han contabilizado más de 1,800 muertes violentas en Honduras, las cuales continúan sin judicializarse y, pese a que sus estadísticas han bajado en el último periodo, no ha pasado lo mismo con las muertes selectivas, según detalló el profesional.

Al respecto Maldonado advirtió que "vienen más muertes selectivas (en el país), porque hay grupos de poder organizados que quieren manipular el próximo proceso electoral y tener a sus achichincles como diputados (y en otros cargos) en toda la estructura del Estado".

Se estaban organizando desde 2020, "todos estamos en peligro", afirmó.

