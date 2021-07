Estrenos de Netflix en Agosto 2021: series, películas y documentales imperdibles  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Netflix apostó por el romanticismo y terror en Agosto. Novedosas producciones están listas para entretener a sus más de 200 millones de suscriptores.



Películas, series y documentales originales con diversas tramas fueron añadidos este mes al catálogo del gigante de los streamings.



Son más de 80 estrenos de Netflix para agosto. Sin embargo, la app también incorporará nuevas temporadas de series lanzadas años y meses pasados.

Aquí te dejamos la cartelera de agosto 2021

Bajo cubierta en el Mediterráneo. Foto: Netflix

1 de agosto

Bajo cubierta en el Mediterráneo

44 gatos (T3)



4 de agosto

Control Z' (T2)

Del desguace a la gloria (T3)

En la cocina con Paris Hilton



6 de agosto

Hit & Run

Nueve emociones



7 de agosto

Better Call Saul (T5)



9 de agosto

Shaman King

Los chicos del bádminton (T1)



10 de agosto

La casa de muñecas de Gabby (T2)



11 de agosto

Escuadrón pastelero



12 de agosto

Escuela para señoritas Al Rawabi

Monster Hunter: Leyendas del gremio



13 de agosto

El reino

Nuevo sabor a cereza

Por siempre jamás

Fast & Furious: Espías a todo gas (T5)

Valeria (T2)



17 de agosto

Las Kardashian (T5)

Tut Tut Cory Bólidos (T5)



18 de agosto

Los vencidos



20 de agosto

Comedy Premium League

Todo va a estar bien

La directora



24 de agosto

Oggy Oggy



25 de agosto

Clickbait

Moteles Chic



26 de agosto

Reunión familiar

Edens Zero



27 de agosto

Mi querido Arlo

Titletown High



28 de agosto

Hometown Cha-cha-cha



31 de agosto

Chicas buenas (T4)

Física o química (T1 a 7)

El internado (T1 a 7)

El barco (T1 a 3)

¡Sé feliz con Marie Kondo!

Películas

Mi Primer Beso 3, una película que seguro será de las mas reproducidas. Foto: Netflix

1 de agosto

Moon'

Siete deseos

World Trade Center

Time and Tide

La posesión de Grace

Penguin Highway: El misterio de los pingüinos

Sherlock Gnomes

Creed



3 de agosto

Ijé the Journey



4 de agosto

Inspekcja

Nigeria, 1976

Mudanza mortal



6 de agosto

Quam's Money

Vivo



7 de agosto

Takizawa Kabuki ZERO 2020



9 de agosto

El instante más oscuro



11 de agosto

Mi primer beso 3

La diosa del asfalto



13 de agosto

Beckett



18 de agosto

La isla negra

En el mejor momento

Diarios de intercambio



20 de agosto

Sweet Girl

Loud House Movie



23 de agosto

Plan de chicas

The Witcher: La pesadilla del lobo



27 de agosto

Alguien como él

Documentales

Documental: Memoría de un asesino. Foto: Netflix

3 de agosto

Shiny_Flakes: El cibernarco adolescente

Pray Away: Reza y dejarás de ser gay

Ovnis: Proyectos de Alto Secreto desclasificados



4 de agosto

Cocaine Cowboys: Los reyes de Miam



10 de agosto

Secretos del deporte'

Phil Wang: Philly Philly Wang Wang



12 de agosto

Lokillo: Nada es igual



15 de agosto

Nazis en la CIA

La búsqueda de la bomba de Hitler



18 de agosto

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen



25 de agosto

Bob Ross: Casualidades, traiciones y avaricia

Joao de Deus: Los delitos de un sanador espiritual