Arnaldo Bueso: 'Tablets son de última generación pero con la mínima capacidad'

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las tablets que compró la Secretaría de Educación son de última generación, pero de la mínima capacidad, afirmó el titular de esta dependencia, Arnaldo Bueso.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que los dispositivos tienen el funcionamiento básico para operar y, según los mismos técnicos de Educación, no soportan cargar en archivos PDF todo el material didáctico que necesitan los estudiantes.

Debido a estos muchos escolares no las están utilizando, ya que no hallan los contenidos y tampoco tienen acceso a internet para buscar las tareas asignadas.

De la misma forma, en las visitas que realizó el equipo de EL HERALDO Plus a los centros educativos que recibieron las tablets se pudo comprobar que no se está entregando la marca que, según la documentación de la Secretaría de Educación, se había ordenado.

La información proporcionada por la Oficina de Transparencia de Educación indica en la orden de compra No 50-1-5-2643-2021 del 28 de enero de 2021 la compra de 3,147 tablets electrónicas con pantalla táctil.

Estas deberían ser de siete a ocho pulgadas, con sistema operativo Android, de alta calidad (Zona 1).

La marca bajo la cual, según el documento, habían hecho el acuerdo era Asus, modelo Zenpad 8.0 y todo tendría un costo de 14.9 millones de lempiras.

Pero EL HERALDO comprobó que el proveedor de tablets de la Secretaría de Educación mandó un lote con otra marca, no la que está estipulada.

Las últimas

La marca que reciben los estudiantes es Alpha de siete pulgadas, modelo P702, color negro.

La memoria RAM es de dos gigabytes y tienen 32 gb de memoria interna.

El titular de la Secretaría de Educación refirió a EL HERALDO que por los 14.9 millones de lempiras el proveedor les ofreció 5,000 tablets, a un precio de 2,999.29 lempiras cada una.

Justificó que él no llevó el proceso de la compra, pero tiene entendido que el proveedor fue absorbido por otra empresa y las últimas tablets que se entregaron, no todas, fueron de otra marca y no la que habían acordado.

Fueron como 1,000 de las 5,000 que se habían licitado que llegaron de otra marca, pero las recibieron porque es la misma especificación, es decir, las mismas capacidades, afirmó.

EL HERALDO le consultó a Bueso sobre por qué si él dice que son de última generación no tienen una mayor velocidad y capacidad de almacenamiento. Respondió que “es una cuestión de interpretación de la frase, porque son tablets que tienen absolutamente todas las condiciones para que el estudiante pueda trabajar desde casa”.

Advirtió que “yo no tengo la capacidad de dar una Ipad, una Samsung, porque son mucho más caras, obviamente tienen una mejor capacidad, pero estas reúnen la capacidad para que los estudiantes puedan trabajar”.

Expuso que hubieran podido conseguir de alta gama pero no la cantidad que se requieren, pero la intención es llegar a la mayoría de estudiantes con las capacidades básicas. Ejemplificó que alguien puede comprar un teléfono celular de última generación, pero no el modelo más actual, sino que el que sea más funcional y que reúna las condiciones para lo que lo va ocupar.

