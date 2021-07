UNAH propone a la Sesal aprobar ensayo para el cruce de vacunas anticovid

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la incertidumbre que existe por la llegada del segundo componente de la vacuna rusa Sputnik V, académicos proponen realizar un ensayo clínico para aplicar como segunda dosis el inoculante de Moderna, es decir, un cruce de vacunas anticovid.

Esta propuesta la hacen expertos de la Facultad de Ciencias Médicas y del departamento de Virología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quienes plantean un estudio con una muestra de 1,000 personas de las 40,000 que recibieron la primera dosis de Sputnik V en mayo pasado.

Desde ese entonces no ha habido una fecha exacta sobre la llegada de ese segundo componente por problemas en la capacidad de producción.

El gobierno hondureño suscribió un convenio con el Fondo Ruso de Inversión Directa para la adquisición de 4.2 millones de dosis, pero no se han dado detalles de la compra.

Con esta propuesta se buscará que esas personas no pierdan el efecto de esa primera dosis y tengan que reiniciar con otro esquema de vacunación con dosis diferentes.

Sin embargo, las autoridades de Salud no han dado una respuesta a esa solicitud de los especialistas de la máxima casa de estudios y por lo tanto no puede comenzar a realizarse.

El científico de la UNAH, Marco Tulio Medina, informó a EL HERALDO que están a la espera de la aprobación de Salud para ejecutar el estudio.

El galeno explicó que esas personas se elegirán mediante un consentimiento informado y se les realizarán examenes clínicos para determinar si desarrollaron anticuerpos, es decir, si el cruce vacunal resultó ser efectivo.

Medina manifestó que esperan resultados positivos de hacer el cruce de vacunas Sputnik V con la Moderna, ya que ambas tienen una efectividad de 92% y 94% respectivamente.

¨Las probabilidades que esta combinación sea efectiva es altísima, pero se tiene que confirmar¨, afirmó Medina.

El reconocido científico hondureño Sir Salvador Moncada respalda esta propuesta de la máxima casa de estudios.

Espera

Por su parte, el subsecretario de Salud, Fredy Guillén, dijo a EL HERALDO que existe un plazo no mayor a tres semanas para que venga al país el segundo componente de la Sputnik V y se vacunen a las personas que aún están pendientes. El funcionario señaló que mientras eso no suceda no se pueden contemplar otras opciones.

“La postura de la Secretaría de Salud es que tenemos un contrato firmado con el Fondo Ruso de Inversión Directa y tenemos alrededor de un mes para tomar una determinación en base a esto”, señaló. Y que van a esperar a que llegue ese segundo componente y en el caso que no venga se tomarán en cuenta las consideraciones de la UNAH. El galeno indicó que podría resultar riesgoso de hacer un intercambio de vacunas sin tener el respaldo de la evidencia científica.

