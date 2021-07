Sin rastro del joven que desapareció en una presa cuando grababa un video para Tiktok

CORTÉS, HONDURAS.- Un joven de 19 años de edad desapareció en las últimas horas en las aguas de la represa Panacam, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, zona norte de Honduras.



De acuerdo con las informaciones, el hombre, identificado como Deris Eduardo Alcántara, intentó cruzar nadando el embalse con el fin de grabar un video para la la red social Tiktok, sin embargo, no logró su objetivo y se hundió en medio de la presa.

Tras que se reportara la desaparición, un grupo de buzos del Cuerpo de Bomberos de Honduras ingresó al agua para buscar a Alcántara, no obstante, todavía no han podido dar con su paradero.



Los rescatistas suspendieron este miércoles las labores de rescate, pero regresarán mañana a la represa para peinar de nuevo la zona y confirmar si el joven yace sin vida en la profundidad.



Por su parte, un grupo de pobladores continúan la búsqueda en lancha junto a los familiares y amigos de Deris Eduardo Alcántara.



"El me dijo que venía para el lago, que le diera permiso porque iban a comer pescado con sus amigos, después decidieron venirse para este lugar", contó el padre del joven.



La persona desaparecida sería sobrino de la actual diputada del Congreso Nacional por el departamento de Cortés, Welsy Vásquez.





