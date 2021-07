"Nunca fue mi prioridad ser futbolista": Porfirio Betancourt, mundialista de España 82

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El deporte hondureño se vio enlutado este miércoles luego de confirmarse la muerte de Porfirio Armando Betancourt, uno de los inmortales futbolistas que estuvo en el primer mundial adulto de Honduras: España 1982.

Betancourt, quien jugó como delantero, militó en la Liga Nacional con el Marathón y en el extranjero llegó a formar parte del Racing de Estrasbusgo de Francia y Logroñés en España.

VEA: Capturan en Uganda al atleta que intentó quedarse ilegalmente en Japón

Lamentablemente, este 28 de julio se dio a conocer que el exfutbolista no pudo superar las secuelas que la covid-19 dejó en su organismo, provocando que su salud decayera hasta el punto de fallecer.

Hace poco más de dos años, el hondureño abrió su corazón a la revista Tictac al periodista deportivo Erlin Varela y dejó al descubierto muchos aspectos de su vida personal y profesional. A continuación, parte de la entrevista.

+Corea del Sur revive pesadilla de Erling Haaland en 2019

'Nunca fue mi prioridad ser futbolista'

Armando Betancourt, de entonces 61 años, confesó haber sostenido varias relaciones amorosas a lo largo de juventud y éxito como jugador de fútbol.

"Tengo cuatro hijos, más de los que quise tener, pero nunca me imaginé que iba a tener tres rounds (hogares)”, reveló. Al final, "soy una casualidad de la vida" externó al comenzar la conversación.



Y aunque pueda parecer increíble, este mundialista no soñaba con convertirse en una figura reconocida del deporte, puesto que su padre priorizaba los estudios académicos sobre un simple hobby que lo terminó llevando a la fama.

"Nunca fue mi prioridad ser futbolista. Todo se me fue dando, abriéndose las puertas, no porque yo las busqué. Mi papá no quería que yo fuera futbolista. Solo me fue a ver jugar una vez a Liga Mayor y me dijo: 'Sos demasiado bueno y te van a golpear, te van a buscar frega'. Al año siguiente mi papá se mató en un accidente de una avioneta; lo hacía como hobby", recordó.

"Si mi padre hubiera estado, nunca me hubiera dejado jugar fútbol", agregó.

DE INTERÉS: ¡Pesadilla para Honduras! Expulsan a Carlos Meléndez y Corea del Sur los doblega

Betancourt comentó que su progenitor había rechazado en varias ocasiones las solicitudes de clubes que buscaban ficharlo durante su adolescencia.

"Una vez llegaron a buscarme los del Real España y los del Marathón, pero mi papá les dijo: 'Dejen de joder al cipote, que va a estudiar. Yo había sido goleador dos años seguidos de la Liga Mayor y don Miguel Canahuati y otro amigo sugirieron que fuera a probar a la selección juvenil del 76 que fue al Premundial Sub 20 de Puerto Rico. En el premundial metí 11 goles y fui el goleador de Honduras'.

A la interrogante de cómo había sido su experiencia en el Mundial Sub 20 de Túnez 77, respondió:

"Fue una experiencia bonita pero amarga porque estábamos años luz atrasados de las demás selecciones. En una pulpería comíamos pan, churros, frescos y babosadas, ¿cómo va a rendir un equipo así? Después de eso dije: Ya el fútbol suficiente. Me fui a estudiar a Alabama (EE UU). Seguí jugando en la universidad y me fui becado a Indiana".

Pero, ¿cómo terminó jugando en el Mundial de 1982?

"Cuando vine de vacaciones, don Miguel Canahuati me recomendó con Chelato. Honduras prácticamente ya había clasificado al mundial y se me puso todo en bandeja de plata. Yo llegué a la mejor etapa, que era en una casa en Valle de ángeles, en donde comíamos en el comedor de una señora y que a veces nos salía alguna cucaracha en el arroz y los frijoles, pero éramos una familia".

Referente al recuerdo que se quedó plasmado en su mente tras su participación en España 82, destacó que fue el primer gol de Héctor 'Pecho de Águila' Zelaya ya que le pareció el más impresionante.

Al respecto relató que "a El Salvador le habían metido 10 goles dos días antes y cuando entramos a la cancha a calentar los españoles nos gritaban: 'Joder, 15 les vamos a meter...' Cayó ese gol y era un silencio completo en el estadio, solo se escuchaban los gritos de nosotros y los de un grupito de hondureños, entre los que estaba mi mamá con una bandera. Después del mundial, viajé y esa foto de la celebración la miré en todos los estudios de Europa".

Selección del Mundial España 1982. Betancourt, segundo de izquierda a derecha en pie.



LEA TAMBIÉN: "Masacre": Así informó el mundo la derrota de Honduras ante Corea del Sur

Luego de su vida como deportista en el extranjero, el 'Cañón' Betancourt decidió regresar a la tierra que lo vio nacer, pese a la gran oferta de oportunidades que se le presentaron.

"Yo traje un furgón con cosas personales y lo metí a la Cervecería, pero el transporte es uno de los negocios más horribles. No se lo recomiendo a nadie, es desgastante, un cáncer...Yo llegué a tener como 10 cabezales, pero es un dolor de cabeza. Cuando dejé ese negocio, volví a la vida normal y a poder dormir. Terminé pagando como cinco muertos, me asaltaban, me robaban combustible, en fin... Hoy tengo un negocio de maquinaria pesada", señaló en 2019.

Su vida en el amor

El extinto futbolista comentó que nunca tuvo la convicción de casarse joven, sin embargo, siempre tuvo el cuidado de velar por el bienestar de sus hijos. "Yo me casé a los 37 años, ya viejo. Yo sería multimillonario si me hubiera quedado en Estados Unidos, tuve excelentes oportunidades, pero el dinero no ha sido mi enfoque", subrayó.

Tras su regreso a Honduras con 35 años, compartió que sostuvo varias relaciones sentimentales tanto con mujeres extranjeras como nacionales. De estas procreó a sus cuatro hijos, dos de ellas niñas.

"Si hubiera querido, me pude haber casado con una mujer de dinero. Pero mi motivación no ha sido el pisto", enfatizó.

Y concluyó diciendo que uno de sus sueños era poder brindarle la educación a sus hijos y el último -que quizás no pudo llegar a cumplir- "algún día, aunque eso es utópico, me gustaría hacer algo por este país... pero es macaneado".

+Honduras quedó eliminada de Tokio tras sufrir paliza 6-0 ante Corea del Sur