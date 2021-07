Slipknot honra a Joey Jordison tras su muerte

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Los miembros actuales de la banda que ayudó a fundar Joey Jordison rindieron un homenaje en sus redes sociales tras su repentina muerte a los 46 años.



La agrupación decidió poner su foto de perfil de Facebook, Twitter e Instagram en negro, como señal de luto por la muerte del baterista fundador.



Asimismo, el cantante Corey Taylor, el percusionista Shawn "Clown" Crahan, el guitarrista Jim Root, Dj Sid Wilson, el baterista Jay Weinberg y el bajista Alessandro "V-man" Venturella.

El único que no cambió su perfil fue el guitarrista Mick Thomson, quien no ha estado activo en Twitter desde 2013 y no ha publicado en Instagram desde el 18 de agosto de 2019.



La familia de Jordison informó que el baterista murió mientras dormía.



Asimismo pidieron privacidad para la familia en esos momentos "difíciles", por lo que se desconoce si habrá un funeral público para los fanáticos de Joey.