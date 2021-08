"Le ofrecieron 10 millones de lempiras para que dejara la diputación": esposo de Carolina Echeverría

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con su voz un poco agitada por el efecto del covid-19 en su salud y a ratos entrecortada por el dolor de la pérdida, el abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde habló la mañana de este miércoles con varios medios de comunicación sobre el fatídito domingo que marcó un antes y un después en su vida y la de su familia. Ese día les arrebataron a quien era el pilar para todos, su esposa Carolina Echeverría Haylock, quien además de ser una madre y esposa abnegada, dividía su tiempo en distintas facetas, entre ellas, la de ser líder política en el Partido Liberal de Honduras.



Urtecho y Echeverría estuvieron casados 42 años, tiempo en el cual concibieron tres hijos e impulsaron sus carreras como abogados, pero además incursionaron en otras ramas, él desarrolló una trayectoria como coronel y ella logró ser diputada por el departamento de Gracias a Dios, de donde era originaria. Actualmente también buscaba un nuevo espacio en el Legislativo por la corriente de Yani Rosenthal.

Reconstrucción del crimen

El togado de 68 años de edad dijo que su esposa estaba desarmada cuando fue atacada en su casa de habitación en la colonia Lomas del Mayab, en Tegucigalpa, y que tampoco se opuso a lo que parecía ser un asalto a su vivienda.



"Cuando ella abre la puerta el delincuente saca la pistola, ahí mismo la hubiera matado, pero no la mataron porque entraron a la casa. Yo estaba viendo todo por la cámara, la llevaron al cuarto mío para que se escondiera y cerrara la puerta, cuando salgo al pasillo e iba a dispararle al individuo el arma se me enconchó y en eso sube otro delincuente y tienen a mi esposa enfrente apuntándole a la cabeza, mi esposa volteó la cara hacia mí y en eso le dispararon en la sien izquierda”, recordó.



Urtecho también sintió cómo dos -de los 12 disparos que asegura que le hicieron- rozaron su brazo izquierdo y su pierna, pero cree que los malvivientes no continuaron disparándole porque lo vieron con el arma en la mano. Sin embargo, en ese momento, lo que le preocupaba era la vida de su esposa, quien yacía sobre el suelo en un charco de sangre.

¿Un asalto o un hecho planificado?

Para Urtecho, que con sus años en las fuerzas de seguridad del país logró acumular conocimiento sobre cómo operan las estructuras criminales, lo que pasó en su casa no fue una casualidad, pues cuestionó cómo es que los atacantes sabían que en su hogar había personas con covid-19.



“Esa información solo la podría saber gente de la casa, donde estaban tres trabajadores, una sobrina, mi esposa, mi hijo y su esposa”, declaró.



Al mismo tiempo, declaró que días atrás le pidió a Carolina que se fuera de la casa, ya que ella no estaba contagiada, pero la exdiputada se negó y se quedó para cuidar de él.



"Ella no quiso abandonarme y se quedó para atender la casa en estos últimos cuatro días", recordó. Por esa misma razón fue que cuando los asesinos llegaron solo estaba la pareja, una enfermera, uno de sus hijos y una empleada doméstica, estos últimos también en reposo por el virus.



"El crimen contra mi esposa fue planificado, no fue un asalto, se la llevaron a un cuarto privado y le dispararon en la sien, la mató un profesional y fue una muerte sin sentido", señaló el jurista, sin poder entender si el ataque iba dirigido a él, a su esposa o a ambos.

Víctima de soborno

Urtecho dijo que no habían recibido amenazas de nadie, por lo que no tiene claro de dónde pudo provenir el ataque. Sin embargo, mencionó que su esposa recibió un intento de soborno para que abandonara su candidatura como diputada.



"Mi esposa no tenía enemigos, pero se consideraba que la diputación de La Mosquitia iba a ser de un liberal. A mi esposa le mandaron a ofrecer 10 millones de lempiras para que dejara la diputación y ahí se quedó el tema porque ella decía que ella no se vendía y que su pueblo la ocupaba. Sin embargo, no me atrevo a decir que el asesinato de mi esposa sea un tema político, no me atrevo", agregó Urtecho.



El viudo dijo que hacía mención de esta situación para que sean las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) las encargadas de esclarecer el crimen que ha consternado al país.

Finalmente, lamentó no poder acudir al entierro de su esposa, quien fue llevada hasta la comunidad de Cauquira, en La Mosquitia hondureña, donde cientos de pobladores la recibieron tristes y consternados, pues sostienen que durante su gestión en el Congreso Nacional logró importantes proyectos para ese sector del país.

