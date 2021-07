Corea del Sur revive pesadilla de Erling Haaland en 2019

YOKOHAMA, JAPÓN.- Corea del Sur revivió en los hondureños la pesadilla que la Noruega de Erling Haaland le hizo vivir a la Sub 20 en el Arena Lublin, con motivo del Mundial de Polonia 2019: la escuadra europea vapuleó 12-0 a la H con nueve anotaciones del que hoy es figura del Borussia Dortmund de Alemania.



El primer tiempo había terminado 5 a 0 en favor del elenco escandinavo, gracias a un póquer de goles de Haaland, uno de ellos de penal, y un grito de Oestigard.



VEA: Honduras quedó eliminada de Tokio tras sufrir paliza 6-0 ante Corea del Sur



En el segundo, la expulsión de Axel Gómez simplificó aún más las cosas para los nórdicos que completaron el 12-0 final gracias a un intratable Haaland y a los aportes de Markovic y Hauge.



Sobre el final, los Catrachos se quedaron con nueve hombres por la tarjeta roja que recibió Everson López, tras una dura patada.



ADEMÁS: Miguel Falero, el gran señalado por la desastrosa actuación de Honduras ante Corea



De aquel equipo sobreviven Wesly Decas, Jonathan Núñez y Luis Palma, que hoy fueron parte de la receta que propinaron los Tigres surcoreanos en el Nissan Stadium de Yokohama.



Honduras fue eliminada del torneo olímpico de fútbol sin meter las manos y con un triplete de la figura del Girondins de Burdeos Hwang Ui-jo.



DE INTERÉS: Hwang Ui-Jo marcó el 3-0 para Corea del Sur ante Honduras