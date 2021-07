EN VIVO: Honduras se borró del campo tras paliza de Corea del Sur; cae 6-0

TOKIO, JAPÓN.- La Selección de Honduras está perdiendo 0-6 contra Corea del Sur en la búsqueda de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Minuto a Minuto

Min 80 | ¡Lee anotó el 6-0 para Corea! El peor partido de Honduras en la fase de grupos en Tokio.



Min 79 | Honduras resiste. Son los minutos más eternos en el último partido de los Juegos Olímpicos.



Min 70 | Sale Edwin Rodríguez y en su lugar ingresa Jorge Álvarez.



Min 67 | Corea busca el sexto gol contra Honduras. El equipo asiático no deja de llegar al área de Honduras.



Min 63 | ¡Corea anotó el 5to! Honduras ya no tiene argumentos para seguir en el partido. Corea ya golea a Honduras.



Min 58 | Honduras ya no puede ni agarrar la pelota. Corea domina el partido a placer.



Min 51 | ¡Gooooool! Ya es goleada, Corea aplasta a 4-0 a Honduras.



Min 50 | ¡Penal para Corea del Sur! Meléndez recibió además tarjeta amarilla.



Min 48 | ¡El VAR"! Podrían marcar un tercer penal.



Min 46 | Brayan Moya y Rigoberto Rivas ingresaron para el segundo tiempo. Douglas Martínez y Carlos Pineda salieron a las duchas.



Min 46 | ¡Inició el segundo tiempo!



Min 45+5 | ¡Final del primer tiempo! Vaya primer tiempo de Honduras. Miguel Falero deberá platicar con los jugadores y ver las posibilidades de mejorar en el complemento.



Min 45+5 | ¡Gooool! Corea del Sur anotó el 3-0. Es una pesadilla para Honduras en Yokohama.



Min 39 | El árbitro de Bulgaria Georgi Kabakov no le perdona una a Honduras.



Min 38 | ¡Roja para Honduras! Carlos Meléndez recibió tarjeta roja por una falta al borde del área.



Min 33 | Tiro de esquina para Honduras. Edwin Rodríguez la intentó desde fuera del área. Su remate salió desviado.



Min 31 | ¡Alejandro Reyes probó de distancia! Honduras ya busca borrar esta pesadilla en Yokohama.



Min 27 | Honduras no encuentra su fútbol. Miguel Falero deberá de arreglar el esquema en Yokohama.



Min 26 | Jonathan Núñez recibió tarjeta amarilla por una falta contra Changhoon Kwon.



Min 25 | Georgi Kabakov, árbitro del partido, ha sido muy drástico contra Honduras. En ambas jugadas no verificó en el VAR.



Min 20 | Una pesadilla para Honduras en los primeros minutos.



Min 18 | ¡Goooool! Corea del Sur ya anotó el segundo. La H pierde 2-0.



Min 16 | ¡Otro penal para Corea del Sur! El árbitro fue muy drástico con Honduras.



Min 15 | ¡Tapadón de Alex Güity! El arquero la mandó al tiro de esquina.



Min 11 | ¡Gooooool! Honduras ya pierde 1-0 ante Corea. Alex Güity lo adivinó pero no pudo llegar al balón.



Min 9 | ¡Penal para Corea!



Min 5 | ¡Alejandro Reyes probó de distancia! Honduras quiere anotar el primero.



Min 2 | Honduras ya se defiende bien ante la primera llegada Corea del Sur.



Min 1 | ¡Inició el partido!