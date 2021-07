Honduras quedó eliminada de Tokio tras sufrir paliza 6-0 ante Corea del Sur

YOKOHAMA, JAPÓN.- ¡Se acabó el sueño olímpico! La Selección de Honduras perdió 0-6 contra Corea del Sur en un partido accidentado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Georgie Kabakov, árbitro del partido, fue una pieza determinante al marcar tres penales a favor de los coreanos y expulsar a Carlos Meléndez en el primer tiempo. La H se derrumbaba en el cierre de la fase de grupos del grupo B.



Hwang Ui-Jo inició la fiesta de goles a minuto 12 tras anotar desde la vía penal. Era el 1-0 a favor de los asiáticos.



Won Du-Jae anotó el 2-0 ocho minutos después. Ya sobre el final del primer tiempo, Hwang Ui-Jo volvió a marcar y setenció el 3-0. La paliza contra Honduras era inminente.

Los coreanos dominaron el juego profundizando por las bandas, ante una Honduras que se defendía tratando de salir al contraataque sin demasiado éxito.

Complemento

Tras el descanso, Hwang Ui-Jo marcó su hat-trick y Honduras no supo reaccionar con un hombre menos.



Miguel Falero intentó contener la avanzada de los coreanos con el ingreso de Brayan Moya y Rigoberto Rivas. Sin embargo, al no tener a Luis Palma en el campo, la H perdió la posibilidad de anotar.



Alejandro Reyes trató de evitar más goles de Corea pero el cansancio pudo más que su deseo. El volante sacó fuerzas de flaqueza y su fútbol mostró algunos destellos de querer cambiar la situación.



Kim Jin-Ya y Lee Kang-In terminaron de sepultar el sueño de Honduras. No se avanzó a los cuartos de final de los Juegos de Tokio 2020.



Honduras acaba su viaje olímpico última del grupo B. En cambio, la victoria mete a los coreanos en los cuartos de final del torneo olímpico como primeros de esa llave B, en la que Nueva Zelanda, segunda clasificada, acompañará a los asiáticos en la fase eliminatoria de Tokio-2020, pese a no pasar del empate 0-0 con Rumanía este miércoles.

Alineaciones

Honduras: Alex Güity, Elvin Casildo, Denil Maldonado, Carlos Meléndez, Decas; Carlos Pineda (Rigoberto Rivas, m. 46), Alejandro Reyes, Jonathan Núñez, Edwin Rodríguez;(Jorge Álvarez, m.70) Luis Palma (Cristopher Meléndez,m. 43) y Douglas Martínez. (Bryan Moya, m. 46) DT: Miguel Falero.

Corea del Sur: Song Bum-Keun, Park Ji-Soo, Kim Jin-Ya, Jeong Tae-Wook, Seol Yung-Woo, Kwon Chang-Hoon (Lee Dong-Gyeong, m.73), Kim Jin-Kyu, Kang Yoon-Sung (Kim Jae-Woo,m. 57), Won Du-Jae Kim Dong-Hyun, m. 72), Hwang Ui-Jo(Lee Kang-In, m. 57) y Lee Dong-Jun (Um Won-Sang, m. 46). DT: Kim Hak-Beom

Este fue el minuto a minuto

Min 90+3 | ¡Fin del partido! Adiós sueño olímpico, Honduras realizó su mejor esfuerzo a pesar de jugar con uno menos.



Min 90 +3 | Tres minutos de descuento dio el árbitro.



Min 89 | Honduras ya sin argumentos espera que el árbitro termine el partido.



Min 80 | ¡Lee anotó el 6-0 para Corea! El peor partido de Honduras en la fase de grupos en Tokio.



Min 79 | Honduras resiste. Son los minutos más eternos en el último partido de los Juegos Olímpicos.



Min 70 | Sale Edwin Rodríguez y en su lugar ingresa Jorge Álvarez.



Min 67 | Corea busca el sexto gol contra Honduras. El equipo asiático no deja de llegar al área de Honduras.



Min 63 | ¡Corea anotó el 5to! Honduras ya no tiene argumentos para seguir en el partido. Corea ya golea a Honduras.



Min 58 | Honduras ya no puede ni agarrar la pelota. Corea domina el partido a placer.



Min 51 | ¡Gooooool! Ya es goleada, Corea aplasta a 4-0 a Honduras.



Min 50 | ¡Penal para Corea del Sur! Meléndez recibió además tarjeta amarilla.



Min 48 | ¡El VAR! Podrían marcar un tercer penal.



Min 46 | Brayan Moya y Rigoberto Rivas ingresaron para el segundo tiempo. Douglas Martínez y Carlos Pineda salieron a las duchas.



Min 46 | ¡Inició el segundo tiempo!



Min 45+5 | ¡Final del primer tiempo! Vaya primer tiempo de Honduras. Miguel Falero deberá platicar con los jugadores y ver las posibilidades de mejorar en el complemento.



Min 45+5 | ¡Gooool! Corea del Sur anotó el 3-0. Es una pesadilla para Honduras en Yokohama.



Min 39 | El árbitro de Bulgaria Georgi Kabakov no le perdona una a Honduras.



Min 38 | ¡Roja para Honduras! Carlos Meléndez recibió tarjeta roja por una falta al borde del área.



Min 33 | Tiro de esquina para Honduras. Edwin Rodríguez la intentó desde fuera del área. Su remate salió desviado.



Min 31 | ¡Alejandro Reyes probó de distancia! Honduras ya busca borrar esta pesadilla en Yokohama.



Min 27 | Honduras no encuentra su fútbol. Miguel Falero deberá de arreglar el esquema en Yokohama.



Min 26 | Jonathan Núñez recibió tarjeta amarilla por una falta contra Changhoon Kwon.



Min 25 | Georgi Kabakov, árbitro del partido, ha sido muy drástico contra Honduras. En ambas jugadas no verificó en el VAR.



Min 20 | Una pesadilla para Honduras en los primeros minutos.



Min 18 | ¡Goooool! Corea del Sur ya anotó el segundo. La H pierde 2-0.



Min 16 | ¡Otro penal para Corea del Sur! El árbitro fue muy drástico con Honduras.



Min 15 | ¡Tapadón de Alex Güity! El arquero la mandó al tiro de esquina.



Min 11 | ¡Gooooool! Honduras ya pierde 1-0 ante Corea. Alex Güity lo adivinó pero no pudo llegar al balón.



Min 9 | ¡Penal para Corea!



Min 5 | ¡Alejandro Reyes probó de distancia! Honduras quiere anotar el primero.



Min 2 | Honduras ya se defiende bien ante la primera llegada Corea del Sur.



Min 1 | ¡Inició el partido!