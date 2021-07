El tripartidismo a punto de generar nueva crisis en Honduras

Las autoridades del Consejo Electoral no enviaron las otras opciones para la divulgación de resultados que les solicitó el Congreso Nacional, mientras los políticos sostienen sus posturas. Foto: Twitter Congreso_HND

El Heraldoalvaro.mejia@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos por acción y otros por omisión, lo evidente es que el tripartidismo compuesto por el Partido Nacional, Libertad y Refundación (Libre) al igual que el Partido Liberal está a punto de generar una nueva crisis en el país.

A cuatro meses de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra a la deriva, sin el presupuesto adicional requerido para organizar el proceso democrático ni cuenta con la autorización para realizar adquisiciones o contrataciones directas.

El pleito de intereses y cálculos políticos entre nacionalistas con Libre aunado a la negativa de no concretar consensos en estos temas impide que se les pueda dar trámite en sesión virtual del Congreso Nacional. La no adjudicación el martes del sistema para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) —y la no ampliación del plazo para esta acción por parte del ente colegiado— provocó el desfase definitivo del cronograma previsto para las votaciones del último domingo de noviembre próximo.

En lugar de llevar a cabo auténticas medidas de presión dentro y fuera del Congreso Nacional, los liberales se mantienen tanto permisibles como a la expectativa, aun cuando su representante es la que preside el CNE.

El titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, ha permanecido al margen de las negociaciones entre las dos fuerzas mayoritarias en el Congreso, después de varias semanas de reuniones sin resultados.

La problemática también se lleva de encuentro al Registro Nacional de las Personas (RNP), que por falta de fondos provenientes de un préstamo que no fue aprobado en el último encuentro remoto tuvo que suspender la entrega de la nueva identidad.

A la espera

Una fuente ligada a la junta directiva del Legislativo aseguró a EL HERALDO que hasta ayer se mantenían a la espera de lograr acuerdos. Si los cachurecos desisten de su intención de reformar más de un artículo de la nueva Ley Electoral, los parlamentarios del partido de izquierda respaldarán los dos dictámenes relacionados con el Consejo.

