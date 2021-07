Nicky Hilton asegura que su hermana Paris no está embarazada

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Nicky Hilton reveló que es mentira que su hermana Paris y su cuñado Carter Reum estén esperando un bebé.



La también socialité aseguró al editor de la revista Avenue, Ben Widdicombe, que los tabloides publicaron la información de manera prematura porque hasta donde ella sabe su hermana de 40 años no está esperando un hijo aún.



Según se reportó, Nicky estaba en una sesión de fotos cuando Widdicombe recibió la alerta de la noticia y al preguntarle sobre lo que decían ella respondió: "No es cierto".



Minutos después de leer la historia publicada por Page Six afirmó: "Ellos tienen mal la historia".

On set with Nicky Hilton right now for an @AVENUEinsider shoot. Her reaction to the @PageSix Paris Hilton baby scoop? “It’s not true” pic.twitter.com/xvpdBTLM7b