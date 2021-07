Lynn Spears dice que la relación de Britney con su padre es de "miedo y odio"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Lynn Spears, la mamá de Britney, habló sobre la tormentosa relación que mantiene su hija con su padre, Jamie.



Spears aseguró que si la llaman para ser testigo en el juicio apoyará a su hija y dirá por qué su exesposo no debe tener la tutela.



"Me involucré en esta tutela durante lo que denominaré una 'época de crisis' que comenzó a fines de 2018 y continuó en 2019", dijo la madre de la artista.



Afirmó que su ex tiene poder absoluto en el manejo de dinero de la cantante y en las decisiones de salud debido a la tutela.



Los sentimientos de Britney hacia su padre "se han reducido a nada más que miedo y odio" por el "control total" sobre ella, escribe Lynne.

Vea aquí: Britney Spears: ¿qué pasa con sus hijos en medio de su batalla legal?



La progenitora aseguró que el punto de fractura entre la cantante y su padre fue el altercado físico que tuvo con uno de los hijos de Britney. "Fue quizás el más espantoso, inexcusable e incomprensible momento que destruyó lo que sea que quedaba de una relación entre ellos".



Lynn, también compartió que Jamie ejerció un control casi "microscópico" sobre su hija. La madre aseguró que el señor Spears contrató a los miembros del personal de su casa, asistentes médicos y su propio equipo de seguridad para reportarle a él cada detalle de lo que sucede en la casa. "Esa tutela es agotadora y aterradora".



Confesó que hace unos dos años el padre de Britney le contrató a un doctor que le daba un medicamento que ella no quería tomar.



"Presencié a mi hija ser obligada por ese médico, con el conocimiento y el estímulo del señor Spears, a ingresar a un centro de salud al que no quería ingresar, donde la amenazaron con castigarla si no se quedaba para recibir tratamiento médico que no quería", dijo Lynn.

Mire aquí: Las 10 cosas que Britney Spears no puede hacer a causa de estar bajo tutela de su padre



Afirma que Jamie es "incapaz de anteponer los intereses de mi hija a los suyos, tanto a nivel profesional como personal". Por eso, que él permanezca como tutor de su patrimonio de $ 57 millones "no es lo mejor para mi hija", dijo en el documento.



La madre de la artista pide a la corte que investiguen la petición de su hija porque asegura estar "preocupada" por ella.