Estudiantes no usan las tablets de Educación por miedo a dañarlas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las tablets que compró la Secretaría de Educación para atender a los alumnos que están perdiendo el año escolar por falta de internet o dispositivos electrónicos han llevado problemas a las comunidades donde las entregaron.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus se desplazó a ciertas comunidades donde ya se entregaron más de 4,000 dispositivos electrónicos por parte de esta dependencia del Estado.

Allá, donde el internet es un sueño, donde para tener señal hay que buscar lugares altos, donde el dinero es escaso y donde los niños están dejando de aprender para cortar café o trabajar la tierra.

“Nosotros tenemos miedo de usar esta cosa (la tablet), no crea usted, son como 3,000 pesos que vale esto y si a uno se le cae o la raya toca pagarla”, expresó la madre de familia Martha López, de la comunidad Solisgualagua, Güinope, El Paraíso.

Ella tiene dos hijos en la escuela Paulino Valladares de este municipio, uno en segundo grado y otro en sexto.

Con esa bondad de la gente de adentro, doña Martha abrió las puertas de su casa y contó que sus dos hijos, a los que les asignaron la tablet, andaban trabajando el campo en busca del alimento de cada día.

Eran las 10:00 de la mañana, a esa hora se supone que deberían estar cumpliendo con sus tareas.

Muchos maestros las tienen guardadas porque los padres no aceptan la responsabilidad de tenerlas. Foto: El Heraldo

La señora confesó que “ellos no usan la tablet, mire que los maestros nos hicieron firmar una hoja, que dice que si uno la raya, la quiebra y o la deja caer tiene que pagarla y uno aquí solo consigue para comer, nos da miedo”.

Para comprobar si era cierto lo que decía la madre de familia, el equipo de EL HERALDO Plus le solicitó que le mostrara el dispositivo.

“Espéreme...”, solicitó, en carrera se metió a la casa, y a los minutos regresó despacio al corredor, sosteniendo en sus manos con sumo cuidado una bolsa y adentro una caja completamente intacta.

“Muéstremela, por favor”, le pidió el equipo de EL HERALDO. “Mejor sáquela usted, es que a mí me da miedo que se caiga, yo no podría pagar eso, es muy caro”, contestó con toda humildad la madre de familia.

Al sacar el dispositivo se pudo comprobar que estaba con todos los sellos, la pantalla sin ningún signo de manipulación, tal y como se la entregaron en el centro educativo.

¿Y cómo hacen sus hijos las tareas?, “ellos hacen lo que pueden, van donde los vecinos que sí le entienden a los temas y a las que no le entienden no las hacen, la profe dijo que si no podían, que no las hicieran”, explicó.

Las tablets son frágiles, no de alta calidad, por lo que tienen mayor riesgo de dañarse. Foto: El Heraldo

Comprobante

En un fólder, igual de nítido que la caja de la tablet, donde se lee en la portada “Constancia, entrega de tablet 15-junio-2021”, está el acta que firmó al momento de recibirla.

El documento hace que el padre de familia firme la garantía de mantenerla en buen estado. “También me comprometo a cuidarla, darle el mantenimiento mientras la tenga en mi poder y devolverla a la dirección del centro educativo en el mes de noviembre, cuando termine el año escolar 2021”, dice la nota.

La misma acta sentencia que el valor de la tablet que les entregan tiene un valor de 2,999.29 lempiras, situación que atemoriza a los padres y a los mismos estudiantes.

Hoja de compromiso que deben firmar los padres de familia al recibir las tablets. Foto: El Heraldo

La señora afirmó que sus hijos no tienen celular para mandar tareas, pero tampoco van a usar la tablet porque los maestros les dijeron que si se daña tienen que pagarla, además no la saben usar, ni de la clave se acordaba, afirmó.

En la escuela hay 27 alumnos y solo les dieron tres tablets, eso generó un problema, porque los demás niños se sentían excluidos.

La subdirectora Sandra Salgado explicó que para evitar problemas decidieron darle el dispositivo a los alumnos de excelencia académica y a doña Martha, que tiene dos hijos en el mismo centro educativo.

Al otro extremo, a más de una hora del centro de Güinope, se ubica la aldea Santa Rosa, donde está el instituto del mismo nombre.

Aquí la Secretaría de Educación asignó siete tablets para 42 alumnos, al principio la gente estaba emocionada, porque pensaban que era una para cada uno.

Los dispositivos no llevan cargado todo el material que necesitan los estudiantes para sus clases. Foto: El Heraldo



Martha Castro, directora del centro educativo, afirmó que al principio todos estaban alegres, pensaban que les darían una tablet a cada uno o que eran regaladas, pero cuando vieron que eran prestadas y que si se dañaba la tenían que pagar, solo dos la aceptaron.

“Aquí las tengo en el centro educativo, los padres no las quieren aceptar porque tienen miedo de dañarlas y les tocaría pagarlas, pero esas fueron las indicaciones que nos dieron cuando nos las entregaron en Danlí, que fuera con actas para que los padres se hicieran responsables”, afirmó la abnegada maestra.

Explicó que los alumnos a los que se les asignó la tablet la están usando muy bien, porque el dispositivo tiene los archivos PDF de algunos materiales priorizados, pero no todos.

Hace falta todo el material de mercadotecnia, contabilidad y otros, pero el problema es que no les dijeron si está permitido poner chip al aparato para conectarla a internet.

En Morocelí, El Paraíso, una madre llamó al director del Instituto Polivalente Nuevo Paraíso para informarle que su hijo se apoyó en la tablet y la quebró.

“Tuve que decirle que la tenía que reparar y devolverla en buen estado, si no tiene que pagarla, porque esas fueron las indicaciones que nos dieron”, afirmó el director Heriberto Cárcamo.

Los maestros entrevistados por EL HERALDO en varios sectores del país afirmaron que ellos solo están cumpliendo lo que les exigieron las autoridades de la Secretaría de Educación cuando les entregaron el dispositivo, porque ellos no pueden asumir la responsabilidad de pagarlas.

Los centros educativos están solos y las tablets son para la enseñanza a los estudiantes. Foto: El Heraldo



