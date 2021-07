Arnaldo Bueso: 'Lo que se pide es que cuiden las tablets, no que las paguen'

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El titular de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso, declaró que ellos están conscientes de que las tablets que han entregado se pueden dañar, pero lo único que se está pidiendo a los padres es que las cuiden, no que las paguen.

En entrevista con EL HERALDO, el funcionario afirmó que revisará la metodología que están siguiendo los directores de los centros para entregar los dispositivos y si están siendo muy rigurosos, explicarles mejor el proceso para que los padres no tengan miedo de que sus hijos usen el dispositivo.

ES DE INTERÉS: Alumnos de grados superiores son los que más repiten curso

¿Bajo qué condiciones se están entregando las tablets?

Las tablets no son regaladas para los estudiantes, porque lo que queremos es reutilizarlas para los que vienen después y de esa forma el director del centro educativo tiene un protocolo para poder distribuir y entregar de acuerdo a varias condiciones.

¿Cuáles son?

Si el niño no tiene acceso a internet, si el niño no tiene dispositivos, si no forma parte del grupo porque tiene una opción y buscamos los que más limitados están, entregándole la tablet bajo un protocolo con los padres que firman, porque es una tablet que tiene que retornarse.

Los padres no las usan porque si se dañan se las cobran, dicen.

Corren el riesgo que se dañen como todo aparato porque están para utilizarse al máximo por el estudiante, tendría que ver los detalles de qué condiciones pone cada director, porque hay que ver que a lo mejor un director, por ser más precavido, a lo mejor está exigiendo más de lo normal y eso es buen punto para nosotros reflexionar y ver qué es lo que está pasando.

ADEMÁS: La mitad de los estudiantes hondureños abandona clases por migración



¿Qué compromiso tienen los maestros si los alumnos la quiebran?

Ellos son empleados de la Secretaría y son los responsables del centro educativo.

¿Y si llegan tablets dañadas?

Hay un protocolo, entonces nadie haría nada si yo exijo al máximo que me la pagan, y no, nosotros estamos conscientes de que se pueden dañar, pero queremos que las cuiden. Ahora, si se extravía, si se pierde, si a propósito es dañada, todo eso se puede evaluar

TAMBIÉN: Maestros hondureños piden aumento de 22 lempiras a la hora clase