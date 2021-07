Adamari López muestra la parte de su físico que menos le gusta: 'Me tiene loca'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Adamari López, la actriz y presentadora de television puertorriqueña, decidió compartir con sus fanáticos uno de sus mayores incomodidades corporales, situación que muchos pasan, pero pocos se atreven a revelar.

Y es que aunque la belleza de Adamari deslumbre a muchos, la boricua también tiene partes de su físico que le gustaría que fueran diferente, por lo que a través de su cuenta de Facebook compartió un video en el que muestra algunos tips para disimular el aspecto de lo que no le agrada.

La conductora comienza la grabación haciéndo énfasis a sus canas o 'destellos de luz', como le llama su estilista. "Estos destellos de luz no me dejaban vivir porque ellos quieren salir con más frecuencia de lo que a mí me gustaría que salieran", dijo Adamari. "Me tienen loca, yo no sé a ustedes pero a mí me molestan bastante", agregó entre risas.

LEA: Adamari López rompe en llanto frente a su hija: 'No nos esperábamos que esto pasara'

En tal sentido, la exesposa de Toni Acosta reveló que hace unos días decidió hacer una historia en Instagram y se dio cuenta como sobresalían sus canas, decidió contarlas y quedó asustada con el resultado. Sin embargo, comprende que no es nada del otro mundo, pero reconoció que cada vez aparecen más en su cabellera, específicamente en la parte de enfrente, por lo que suele intentar disimularlas pintando su cabello porque no le gustan.

Asimismo, la también actriz dijo que planea someterse a algún cambio o tratamiento para erradicar las canas en un futuro, cuando su cabello pueda soportarlo. Por lo que finalizó su video pidiendo recomendaciones a sus más de siete millones de seguidores en la red social.

ADEMÁS: Sorprenden a Adamari López con predicción sobre su futuro en el amor