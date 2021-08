Porfirio Lobo llega al Ministerio Público para pedir que lo investiguen

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Porfirio Lobo Sosa se presentó la mañana de este lunes a las instalaciones del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa, para solicitar que lo sigan investigando, luego de ser señalado por delitos de corrupción en la denominada lista Engel, que fue publicada por autoridades de Estados Unidos.



Los nombres de "Pepe" Lobo y el de su esposa, Rosa Elena Bonilla, fueron enlistados en el documento publicado a inicios de este mes, donde se expone a funcionarios de Honduras, El Salvador y Guatemala por su presunto involucramiento en actos de corrupción.



El Departamento de Estado del país norteamericano señala que "el expresidente de Honduras se involucró en una corrupción significativa mientras era presidente cuando aceptó sobornos de la organización narcotraficante "Los Cachiros" a cambio de favores políticos".

VEA: Estados Unidos prohibirá la entrada del expresidente Porfirio Lobo y su familia



Lobo ha desestimado esa versión, dando a entender que no le genera mayores preocupaciones. Sin embargo, este día se presentó desde muy temprano a la sede del MP en compañía de sus abogados y de su hijo, Jorge Lobo, donde aseguró que "el pueblo tiene derecho a saber la verdad".



"Vengo al Ministerio Público, tal y como lo hice en 2017, para que se me continue investigando, no tengo por qué huir de la ley, ya que no debo nada. Todos sabemos que en Honduras los presidentes no otorgan contratos, sino los ministros, tampoco he sido sobornado por delincuentes, ellos son mis enemigos", aseguró el exmandatario.

La suspensión de su visa

El pasado 20 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció gestiones para prohibir el ingreso de Lobo y su familia a suelo estadounidense, ante lo cual él también respondió: "Si no puedo ir allá no voy, estuve 20 años sin visa, ¿cuál es el problema?".



Ahora, el expresidente cuestionó la medida y aseguró que no se le puede acusar de dichos actos sin haber sido vencido en juicio, no sin antes también ponerse a disposición de los investigadores en Estados Unidos.

ADEMÁS: Porfirio Lobo sobre lista Engel: "No sirve porque no la encabeza el mayor corrupto de la historia"